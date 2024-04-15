BİLSEM sınavının 2024 sonuçları, çocuklarının eğitimi için sorgulama yapan velilerin araştırdığı konu oldu. Başarılı olmaları halinde, özel yetenekleri bulunan alanlarda eğitim görecek olan öğrenciler, bakanlığın oluşturacağı sınıflarda eğitim görecek. BİLSEM 2023-2024 eğitim öğretim yılı Bilim ve Sanat Merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları 14 Nisan 2024 tarihinde sona eriyor. Peki BİLSEM 2024 ön değerlendirme sonuçları açıklandı mı, sorgulama ekranı ne zaman açılacak?
BİLSEM 2024 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) sınav sonuçları için bekleyiş başladı. BİLSEM ön değerlendirme sınavları 10 Şubat – 14 Nisan 2024 arasında gerçekleştirildi. Ön Değerlendirme sınav sonuçları ise 18 Nisan 2024’te açıklanacaktır. BİLSEM kılavuzunda belirtilen tarih 18 Nisan 2024 olsa da, sınav sonuçlarının açıklanmasında küçük gecikmeler yaşanabilmektedir.
Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra yetenek alanlarına göre Bakanlık tarafından belirlenecek puanı geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak.
Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler 18 Nisan 2024 tarihinde ilan edilecek. Takvime göre, Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 31 Temmuz'da ilan edilecek.