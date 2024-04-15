23 Nisan’ın tatil olup olmadığı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu tarihten itibaren 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı olarak kutlanmaktadır. Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, bankalar ve kamu kurumları kapalı oluyor. Peki 104. kez kutlanacak olan 23 Nisan ne zaman? 23 Nisan’da okullar tatil oluyor mu? İşte, detaylar…