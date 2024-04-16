23 Nisan tarihinin yaklaşmasıyla birlikte bu özel günle ilgili araştırmalar da hız kazandı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıldönümü olan 23 Nisan'da Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanan ulusal ve resmi bir bayramdır. Peki 23 Nisan ne zaman, hangi güne denk geliyor tatil mi?