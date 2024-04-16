23 Nisan tarihinin yaklaşmasıyla birlikte bu özel günle ilgili araştırmalar da hız kazandı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıldönümü olan 23 Nisan'da Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanan ulusal ve resmi bir bayramdır. Peki 23 Nisan ne zaman, hangi güne denk geliyor tatil mi?
23 NİSAN NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Dünyada çocuklara bayram armağan eden tek ülke olan Türkiye'de 23 Nisan Bayramı bu sene 104. kez kutlanacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Salı gününe denk gelecek.
23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülkemizde resmi tatiller arasında yer alıyor.