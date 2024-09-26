26-30 bu hafta halka arz takvimi belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Cem Zeytin AŞ'nin halka arzını onayladı. SPK'nın haftalık bülteninde yer alan kararlara göre, Özata Denizcilik ile Cem Zeytin halka arz ne zaman ve kaç lot verir? İşte güncel halka arz takvimi...