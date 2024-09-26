Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri (Binbin)'in halka arz edileceğinin duyurdu. Borsa ile yakından ilgilenen vatandaşlar Binbin talep toplama tarihleri, hisse fiyatı ve dağıtacağı lot sayısına ilişkin bilgileri araştırmaya başladı. Peki Binbin ne zaman halka arz olacak, hisse fiyatı ne kadar? Binbin kaç lot dağıtacak? İşte ayrıntılı bilgiler...
Binbin halka arz için geri sayıma başladı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayladığı Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri (Binbin)'in halka arz haberiyle birlikte, yatırımcılar hisse fiyatı ve talep toplama tarihlerini araştırmaya başladı. 2019 yılında kurulan ve 1000 Yatırımlar Holding (BINHO) çatısı altında faaliyet gösteren şirketin halka arzı araştırılıyor.
BİNBİN NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK? TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Binbin halka arz tarihi onaylı izahname yayımlandıktan sonra belli olacak. Önümüzdeki hafta içerisinde talep toplama işlemlerinin alınması bekleniyor.
BİNBİN HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Binbin halka arz fiyatı 91,85 TL olarak belirlendi. Borsa kodu henüz belli olmayan Binbin'in halka arz büyüklüğü ise 1.5 milyar TL olacak.
BİNBİN KAÇ LOT DAĞITACAK?
Toplamda 17 milyon lot dağıtacak olan Binbin, olası lot miktarını henüz açıklamadı.
BİNBİN HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?
%20 Alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi
%30 Makine, taşıt, cihaz gibi mal ve hizmet alımları
%30 Ticari borçlar ve grup şirketlerine olan borçların ödenmesi
%20 İşletme sermayesi