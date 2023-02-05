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Bingöl'de yarın (6 Şubat Pazartesi) okullar tatil mi?

Bingöl'de kar yağışı sürüyor. Meteorolojinin uyarısının ardından birçok ilde olduğu gibi Bingöl'de de beklenen kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı kent merkezinde yer yer 50 santimetreye ulaşırken, kırsal alanlarda da 1 metreyi buldu. Belediye ekipleri, 17 araç ve 115 personelle cadde, sokaklarda kar temizleme çalışması gerçekleştirdi. Biriken karları kamyonlarla taşıyan ekipler, yollarda tuzlama çalışması da yaptı. Bingöl'de yarın (6 Şubat Pazartesi) okullar tatil mi, kar tatili olacak mı, okul var mı? Valilik açıklama geldi mi?

14:27 . 5/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bingöl'de okullar yarın tatil mi?

Bingöl'de okullar yarın tatil mi?

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından birçok il beyaza bürünürken, kar yağışı sebebiyle okullar tatil olacak mı sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. Birçok ilde kar yağışı etkisini artırırken, Bitlis'te yaşayanlar, 6 Şubat itibarıyla okulların tatil olup olmayacağını mercek altına aldı. Peki Bingöl'de yarın (6 Şubat Pazartesi) okullar tatil mi, kar tatili olacak mı?

Bingöl'de hava nasıl?

Bingöl hava durumu nasıl?

İl merkezinde Bingöl Belediyesi personelleri tarafından kaldırımlar karlardan temizlenirken Karlıova’da ise vatandaşlar kar altında kalan araçlarını fırça ile temizledi. Belediye ve İl Özel İdaresinin yanı sıra, Karayolları 84'üncü Şube Şefliği ekipleri de yollarda ulaşımın aksamaması için yoğun bir çalışma başlattı. Şu ana kadar herhangi bir köy yolunun ulaşıma kapanmadığı öğrenildi.

Bingöl’de Pazartesi okullar tatil mi?

Konuyla ilgili valilik resmi bir açıklama yapmadı. Konuya ilişkin bir gelişme olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.



#Bingöl
#Bingöl kar tatili
#Bingöl Valiliği
34 dakika önce
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Bingöl'de yarın (6 Şubat Pazartesi) okullar tatil mi?
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