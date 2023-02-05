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Bingöl'de okullar yarın tatil mi?
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından birçok il beyaza bürünürken, kar yağışı sebebiyle okullar tatil olacak mı sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. Birçok ilde kar yağışı etkisini artırırken, Bitlis'te yaşayanlar, 6 Şubat itibarıyla okulların tatil olup olmayacağını mercek altına aldı. Peki Bingöl'de yarın (6 Şubat Pazartesi) okullar tatil mi, kar tatili olacak mı?
İl merkezinde Bingöl Belediyesi personelleri tarafından kaldırımlar karlardan temizlenirken Karlıova’da ise vatandaşlar kar altında kalan araçlarını fırça ile temizledi. Belediye ve İl Özel İdaresinin yanı sıra, Karayolları 84'üncü Şube Şefliği ekipleri de yollarda ulaşımın aksamaması için yoğun bir çalışma başlattı. Şu ana kadar herhangi bir köy yolunun ulaşıma kapanmadığı öğrenildi.
Konuyla ilgili valilik resmi bir açıklama yapmadı. Konuya ilişkin bir gelişme olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.