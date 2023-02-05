TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi başvuranlar tarafından takip ediliyor. TOKİ konut kura sonuçları çekilişlerle hak sahiplerini bulmaya devam ediyor. Kars, Batman, Hakkari, Bitlis TOKİ arsa için başvuruda bulunanların gözü kulağı kura çekim tarihlerinde. 5 bin 500 bin konut arsasının satışa sunulacağı Bitlis TOK arsa kuraları 1 Şubat'ta çekiliyor. 5 bin 500 arsa kontenjanı bulunan Hakkari ve 8 bin arsa için Bingöl kura çekim tarihleri henüz belli olmadı. Peki Bingöl, Hakkari, Bitlis TOKİ arsa sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Hakkari, Bingöl, Bitlis arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.