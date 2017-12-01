Bitcoin ne kadar, 1 bitcoin kaç TL kaç dolar? sorularının yanıtı her geçen gün çok daha fazla insan tarafından merak ediliyor. Yurt dışında ve ülkemizde kullanımı giderek artan bitcoin sanal para birimi dolar ve diğer para birimleri gibi günlük olarak değişim göstermektedir. Bitcoin sanal para birimi ise küresel piyasaların etkisinde değişim gösteriyor. Peki 1 bitcoin ne kadar, 1 bitcoin kaç TL kaç dolar? İşte ayrıntılar...

Bitcoin fiyatları haftasonu ilk defa 3000 dolar seviyesini geçerken, sanal piyasada Bitcoin’den sonra en çok bilinen Ethereum da hergün rekor tazeliyor. Bitcoin fiyatları ABD merkezli GDAX borsasında 3000 doları test etti. Bitcoin Poloniex, BTC-e, Bitfinex, Kraken ve BitStamp’te de işlem görüyor. Yılbaşından beri Bitcoin fiyatları %200’den fazla artarken, sirkülasyondaki değeri 48 milyar doların üzerine çıktı. Son dönemdeki artış, Japonya, Çin ve Güney Kore’deki artan talebin etkisiyle gerçekleşti.

12 Ocak 2018 itibariyle;

1 BİTCOİN KAÇ TL?

12 Ocak 2018 2017 1 Bitcoin 51.325,77 Türk Lirası

1 BİTCOİN KAÇ DOLAR?

12 Ocak 2018 1 Bitcoin 13.658,10 Dolar

Mining için kullanılan bir başka benzetme ise bilgisayarınıza kura çektirmek. Teknik olarak daha doğru olsa da, akla “şanslı olanın kazanacağı” bir sistem getirdiği için ben bunu tercih etmedim. Çok fazla şansa dayalı olmamasının sebebi ise, kura çekilen havuzun çok büyük olması ki, sadece ve sadece kura çekimi işine yüklü miktarda emek (işlemci gücü) yatıranların bu sözde “çekilişi” sürekli kazanacağı gerçeği.

Şu anki durumda (BTC protokolünün günümüz için belirlediği zorluk ve ödül seviyesinde), bu iğneyi bulan (yani “çekilişi kazanan”) madenci 25 BTC ödül kazanıyor. Bu rakam Bitcoin’in ilk zamanlarında 50BTC idi ve git gide azalacak [bir sonraki ödül adımının 2017 yılında başlaması bekleniyor ve o zaman ödül 12,5BTC’ye düşmüş

YILBAŞINDAN BU YANA FİYATI 50’YE KATLANDI

Bitcoin’e olan talebin artışta olması, diğer sanal para birimlerini de destekliyor. İyi bilinen diğer bir sanal para birimi olan Ethereum, artışını sürdürüyor. Ethereum 1 Ocak’ta 8.07 dolar iken dün 399 dolardan işlem gördü. Bu, yılbaşından beri fiyatın yaklaşık 50 kat arttığı yani yüzde 5000 oranında arttığı anlamına geliyor. Ethereum piyasasının büyüklüğü de 35 milyar dolara yaklaştı.

Bitcoin’den sonra en popüler kripto para birimi olan Ethereum 30 Temmuz 2015 yılında kurucularından biri olan Vitalik Buterin tarafından, Amerika’daki bir bitcoin konferansında tanıtıldı.

Proje, Vitalik Buterin, Charles Hoskinson, Anthony DiIorio ve Gavin Wood tarafından başlatıldı. Ethereum temel olarak bitcoin ile aynı teknolojik temelle çalışıyor. Bu kripto para, bitcoin gibi merkeziyetsizleştirilmiş, şifreli ve güvenli işlemleri mümkün kılan blockchain teknolojisi ile geliştirilmiştir.

Ethereum, bitcoinde olduğu gibi ağa katılan kullanıcıların bilgisayarlarının donanımlarını kullanarak yeni coinler üretebileceği şekilde geliştirilmiştir. Ethereum’da yeni coin üretmek için bitcoin’den farklı olarak CPU yani bilgisayarın işlemcisini kullanmak yerine GPU yani çok daha seri çalışan ekran kartını kullanıyor.