|
Reklam
Reklam
Özgün

Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. İşte Bolu 5 - 10 - 15 günlük hava durumu Meteoroloji bilgileri.

10:21 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bolu hava durumu

Bolu hava durumu

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Bölgede dün etkili olan sağanak, yerini gece kar yağışına bıraktı.

Kar, Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesimi ile D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkili oluyor.

Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Trafik ekipleri ise sürücüleri yolda dikkatli ilerlemeleri ve takip mesafesini korumaları ile hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.



#bolu
#bolu hava durumu
#meteoroloji
10 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.