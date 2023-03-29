AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti milletvekili aday adaylığı sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ali İhsan Yavuz 2023 seçimi için aday adaylığı için toplam müracaat sayısının 6 bin 25 olduğunu açıkladı. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan’da YSK’ya teslim edilecek. 19 Nisan'da ise milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Peki AK Parti milletvekili aday listeleri ne zaman açıklanacak? AK Parti milletvekili aday adayları kimlerdir? AK Parti İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa milletvekili adayları belli oldu mu? İşte 2023 seçim takvimine ilişkin tüm detaylar.