Kamu borçlarına yapılandırma için başvuru tarihi bir ay uzatılıyor. Cumhurbaşkanı kararıyla yapılandırma için başvuru süresi bir ay uzatılarak 30 Haziran'a çekilecek. İlk taksit ödeme süresi de bir ay uzamış olacak. Vergi ve SGK borçları başta olmak üzere kamuya olan borçlara ödeme kolaylığı sağlayan 7440 sayılı Kanun, 12 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak, aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi. 7440 sayılı Kanun ile, 837,3 milyar lirası Maliye’ye, 361 milyar lirası Sosyal Güvenlik Kurumu SGK’ya ve kalanı da diğer kurumlara olmak üzere yaklaşık toplamda 1 trilyon 300 milyar lira borcun yapılandırılması öngörüldü.

Kamu borç yapılandırmasına ne kadar başvuru yapıldı?

Kanun kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi dairelerine bugüne kadar yaklaşık 2,5 milyon başvuru yapıldı, toplamda ise 80 milyar lira civarında bir borç yapılandırıldı. Vergi dairelerine borcu olan mükellef sayısı ise 14 milyon 156 bin olarak kayıtlara geçti.

En çok yapılandırma hangi borçlardan oldu?

Yaklaşık 2 milyon 500 bin civarındaki başvurunun büyük bir kısmı, trafik para cezaları da dahil olmak üzere idari para cezaları ve motorlu taşıtlar vergisi (MTV) borçlarına ilişkin. Araçların bu borçlar nedeniyle yakalanarak haczedilip satılacağı endişesi ve araç muayenelerinde sıkıntı yaşamamak isteyenlerin yapılandırmaya koştuğu ifade ediliyor. Normal vergi borçlarını yapılandırmak için başvuranların sayısı ise beklenilenin oldukça altında kalmış durumda.

Borç yapılandırmasında başvuruları nasıl yapılacak?

Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden ya da e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca bağlı bulunulan vergi dairesine de başvurulabiliyor.







