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Diyanet İşleri Başkanlığı 4 bin 538 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyor

Diyanet İşleri Başkanlığınca aşçı, temizlik, şoför ile koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına 4 bin 538 sözleşmeli personel alınacak. 26 Nisan'da başlayan başvurular 5 Mayıs’ta sona erdi. DİB personel alımı için başvuruda bulanan adaylar şimdi diyanet alımı başvuru sonuçlarını bekliyor. Peki DİB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

11:47 . 22/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Diyanet personel alımı sonuçları

Diyanet personel alımı sonuçları

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatındaki dini yüksek ihtisas, dini ihtisas, eğitim merkezleri, Kur'an kursları ile Kur'an kursu yurt ve pansiyonlarında istihdam edilmek üzere 235'i kadın, 444'ü erkek 679 aşçı, 1118'i kadın, 853'ü erkek toplam 1971 temizlik personeli, 746'sı kadın, 1091'i erkek olmak üzere de toplam 1837 koruma ve güvenlik görevlisi ile 51 şoför alımı yapılacak.

Diyanet personel alımı başvuru tarihleri

26 Nisan'da başlayan başvurular 5 Mayıs Cuma günü saat 16.30'a kadar "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapıldı. Adayların 2022 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (lise veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan alması gerekiyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan kılavuz açıklamasında konuya ilişkin "Sınavın süreçleri ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

“Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından “sinav.diyanet.gov.tr” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir." denildi.

Başvuruların her bir unvan için ilan edilen sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacak. KPSS puan sırasına göre son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacak.



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