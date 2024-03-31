Bornova yerel seçim sonuçları, 31 Mart seçimleri nedeniyle bir hayli merak konusu. İzmir’in ilçelerinden biri olan Bornova’da belediyeyi kim kazandı, Bornova belediye başkanı kim oldu? Bornova hangi partide? soruları 340.759 seçmenin olduğu ilçe sakinleri tarafından 2024 yerel seçim nedeniyle sorgulanmakta. İşte İzmir Bornova yerel seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

BORNOVA YEREL SEÇİM SONUÇLARI 31 MRT 2024

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Bornova 2024 seçim sonuçları , partilerin ve adayların oy oranları ile 2024 yerel seçiminde Bornova belediyesini kim kazandı? sorusun cevabı netlik kazanmış olacak.

BORNOVA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024

Cevdet Çayır AK Parti

Ömer Eşki CHP

Uğur Uray İYİ Parti

Saki Gök DEM

Hasan Ceylan SP

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Vatandaşlar, Ankara seçim sonuçları 2024 ne oldu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni kim, hangi aday kazandı? soruların cevabı YKS’nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Yenişafak seçim sayfamızdan anlık olarak öğrenmiş olacak.

BORNOVA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

Bornova seçim sonuçlarına göre 2019’da yapılan yerel seçimlerde CHP’nin adayı Mustafa İduğ %57,6 oy oranı ile Bornova belediye başkanı seçilmişti.

BORNOVA’DA HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI?

2019 yerel seçim sonuçlarına göre Bornova’da partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

CHP %57,6

AK Parti %38,3

SP %1,3

Bornova hakkında genel bilgiler

Bornova, Türkiye'nin İzmir iline bağlı, Ege Bölgesi'nde yer alan önemli ilçelerden biridir. İzmir'in doğusunda konumlanmış olan Bornova, şehrin en gelişmiş ve hareketli ilçelerinden biri olarak bilinir. Üniversiteler, alışveriş merkezleri, tarihi yapılar ve yeşil alanları ile dikkat çeken bir yerleşim bölgesidir. İşte Bornova hakkında bazı önemli bilgiler:

Coğrafya ve İklim

Bornova, İzmir'in kuzeydoğusunda, Gediz Nehri'nin ovada yer alır. İklimi, tipik Ege iklimi özelliklerini taşır; yazları sıcak ve kurak, kışları ılıman ve yağışlıdır. Bu iklim koşulları, ilçenin zengin bitki örtüsüne ve tarım faaliyetlerine elverişli bir ortam sağlar.

Ekonomi ve Sosyal Hayat

Bornova, İzmir'in önemli sanayi, ticaret ve eğitim merkezlerinden biridir. Ege Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi gibi eğitim kurumları, ilçenin sosyal ve kültürel hayatına büyük katkı sağlar. Ayrıca, Forum Bornova ve Park Bornova gibi alışveriş merkezleri, ilçenin ticari hayatının canlılığını artırır. Bornova, aynı zamanda birçok sanayi kuruluşuna ve iş merkezine ev sahipliği yapar.

Tarih ve Kültür

Bornova'nın tarihi, antik çağlara kadar uzanır. İlçede, Osmanlı döneminden kalma Levanten villaları, tarihi Bornova Evleri ve eski Rum köyleri gibi önemli kültürel ve tarihi yapılar bulunur. Bornova, geçmişte Levantenler ve Rumlar gibi farklı toplulukların yaşadığı bir kültür mozaiğine sahip olmuştur. Ayrıca, ilçedeki tarihi Agora AVM, eski bir bira fabrikasının restore edilmesiyle oluşturulmuş benzersiz bir alışveriş ve eğlence merkezidir.

Turizm

Bornova, İzmir'in turistik bölgelerinden biri olarak dikkat çeker. Tarihi yapıların yanı sıra, Atatürk Müzesi ve çeşitli kültürel etkinlikler, ilçeyi ziyaret etmek için birçok neden sunar. Doğa tutkunları için İzmir Kuş Cenneti ve çevredeki piknik alanları, Bornova'nın doğal güzelliklerini keşfetmek için ideal yerlerdir.

Ulaşım

Bornova, İzmir'in diğer ilçelerine ve merkezine ulaşım açısından oldukça elverişli bir konumdadır. İzmir metrosu, otobüs hatları ve yakın mesafedeki İzmir Adnan Menderes Havalimanı, ilçeden şehrin diğer bölgelerine ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerine kolay ulaşım imkanı sağlar.