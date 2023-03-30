Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli 40 Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alımı yapacak. Adayların son başvuru tarihi itibarıyla 46 yaşından gün almamış olması istenirken, başvurularını Personel Genel Müdürlüğüne elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları gerekiyor. Peki Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alımları başvurusu nereden, nasıl yapılır? Personel alımı için sınav başvurusu ne zaman başlayacak? İşte detaylar.