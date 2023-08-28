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8 bin puan aşıldı: Borsa İstanbul rekora doymuyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8.000 puanı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. BIST 100 endeksi güne yüzde 1.56 oranında artışla 7837 puan seviyesinden başlamıştı.

17:17 . 28/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8.000 puanı aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8.000 puanı aştı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 1.56 oranında artışla 7837 puan seviyesinden başladı. Açılışın ardından endeks tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Endeks 8 bin puan seviyesini de aştı.

Açılışın ardından endeks 8008 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Endeks şu sıralarda yüzde 3.62 oranında artışla 7994 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 3.83 oranında yükselişle 7644 puan, sanayi endeksi yüzde 3.40 oranında artışla 12603 puan seviyesinde hareket ediyor.

Merkez Bankası faiz kararı sonrası piyasalar bir hayli hareketlendi

Geçtiğimiz hafta perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından BIST 100 endeksi 7400 puan seviyesi civarına kadar gerilemişti. Cuma günü kayıplarını telafi eden endeks yeniden 7700 puan seviyesini aşmıştı. Bugün ise borsada alımların devam etmesiyle birlikte endeks rekor serisini sürdürüyor.

Borsada yatırımcı sayısı ne kadar?

Öte yandan yatırımcıların halka arz hisselerine olan yoğun ilgisi sürüyor. Son haftalarda peş peşe halka arz olan hisselere yoğun katılım yaşandı. Halka arz hisselerine yatırımcıların ilgisinin artmasıyla birlikte borsada toplam yatırımcı sayısı 6 milyonun üzerine çıktı.

Altın fiyatları son durum: Altın düştü mü çıktı mı? Analistler yorumladı
Altın fiyatları son durum: Altın düştü mü çıktı mı? Analistler yorumladı

Güncel altın fiyatları bugün ne kadar olduğu yatırımcıların takibinde. Küresel piyasalarda doların güç kazanmasıyla birlikte ons altın hafif gerileme gösterdi. ABD Merkez Bankası'nın faizi son 22 yılın en yüksek seviyesine çıkarmasının ardından altında hareketlilik başladı. Ons altın fiyatı 1.915,51 dolardan işlem görüyor. Serbest piyasa yarım altın fiyatı 5.606,00 TL seviyesinde hareket ediyor. 22 ayar bilezik fiyatı ise 1.565,14 TL. Peki çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın fiyatı, cumhuriyet, yarım, tam altın kaç TL? 14 ayar bilezik alış satış fiyatı nedir? Altın düşecek mi çıkacak mı? Analistler yorumla ne yönde? İşte altın fiyatları son durum.

Akaryakıtta fiyatlar değişiyor 27 Ağustos 2023 mazot benzin güncel fiyatı)
Akaryakıtta fiyatlar değişiyor 27 Ağustos 2023 mazot benzin güncel fiyatı)

Akaryakıtta ÖTV zammı Resmi Gazete’de yayımlandı. Motorin fiyatları ile benzin fiyatı zam ve indirim haberleri araç sahiplerinin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Döviz kurundaki yükseliş, benzin ve motorin fiyatlarına da yansıdı. Suudi Arabistan’ın petrol üretimini Temmuz ayından itibaren günlük 1 milyon varil kısacağını açıklaması sonrası brent petrolün varil fiyatı 84,74 dolardan işlem görüyor. 15 Temmuz tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına 5 TL ÖTV zammı eklendi. Oto gaza 2 lira 3 kuruş, benzine 1 lira 55 kuruş, motorine ise 1 lira zam gelmişti. Peki benzin, motorin, akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 27 Ağustos 2023 İstanbul, Ankara İzmir güncel LPG, benzin, mazot litre fiyatları.

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36 dakika önce
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