Güncel brent petrol fiyatları 31 Ağustos 2022 Çarşamba Rusya’nın Ukrayna topraklarına girmesinin ardından petrol fiyatları yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Türkiye’nin hem barışı sağlamak için hem de dünyayı tehdit eden tahıl krizi çözümü konusundaki adımları küresel piyasalarda olumlu yankı buldu. Savaşın patlak verdiği ilk günlere nazaran petrol fiyatları geri çekildi. Peki, bugün brent petrol varil fiyatı ne kadar? İşte 31 Ağustos 2022 petrol fiyatları son durum bilgileri.

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