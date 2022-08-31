Özgün Güncel brent petrol fiyatları 31 Ağustos 2022 Çarşamba
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Güncel brent petrol fiyatları 31 Ağustos 2022 Çarşamba

Rusya’nın Ukrayna topraklarına girmesinin ardından petrol fiyatları yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Türkiye’nin hem barışı sağlamak için hem de dünyayı tehdit eden tahıl krizi çözümü konusundaki adımları küresel piyasalarda olumlu yankı buldu. Savaşın patlak verdiği ilk günlere nazaran petrol fiyatları geri çekildi. Peki, bugün brent petrol varil fiyatı ne kadar? İşte 31 Ağustos 2022 petrol fiyatları son durum bilgileri.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? 31 Ağustos 2022 petrol varil fiyatları
Petrol fiyatları

Ekonomi piyasalarının yakından takip ettiği brent petrol fiyatlarındaki anlık veriler yoğun takip ediliyor. Rusya Ukrayna savaşı etkisiyle birkaç hafta önce keskin yükseliş kaydedilen brent petrol fiyatları bir süredir düşüyordu. 31 Ağustos 2022 brent petrol fiyatları merak ediliyor.

Petrol fiyatları geçtiğimiz haftayı kritik seviye olan 100 doların altında 99 dolardan kapatmıştı. Yeni haftaya artışla başlayan Brent petrol, dün 100 doların üzerine çıkarak günü 103 dolar seviyesinde kapattı.

Önceki kapanışını 102,93 dolardan yapan Brent petrol varil fiyatı 30 Ağustos Salı günü ise inişli çıkışlı grafiğinin ardından saat 21.30 itibarıyla yüzde 5 değer kaybetti. Yaşadığı değer kaybının ardından 97,78 dolar seviyesinde işlem gören Brent petrol yeniden kritik eşik olan 100 doların altına düştü.

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