Güncel brent petrol fiyatları 31 Ağustos 2022 Çarşamba

Ekonomi piyasalarının yakından takip ettiği brent petrol fiyatlarındaki anlık veriler yoğun takip ediliyor. Rusya Ukrayna savaşı etkisiyle birkaç hafta önce keskin yükseliş kaydedilen brent petrol fiyatları bir süredir düşüyordu. 31 Ağustos 2022 brent petrol fiyatları merak ediliyor.
Petrol fiyatları geçtiğimiz haftayı kritik seviye olan 100 doların altında 99 dolardan kapatmıştı. Yeni haftaya artışla başlayan Brent petrol, dün 100 doların üzerine çıkarak günü 103 dolar seviyesinde kapattı.
Önceki kapanışını 102,93 dolardan yapan Brent petrol varil fiyatı 30 Ağustos Salı günü ise inişli çıkışlı grafiğinin ardından saat 21.30 itibarıyla yüzde 5 değer kaybetti. Yaşadığı değer kaybının ardından 97,78 dolar seviyesinde işlem gören Brent petrol yeniden kritik eşik olan 100 doların altına düştü.