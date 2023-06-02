Bugün kimin maçı var?
Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta mücadelesi yarın başlayacak. Şampiyonluk yarışı veren lider Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Liderin takipçisi Fenerbahçe ise sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenmesine rağmen ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluk şansını kaybetti. Trabzonspor, deplasmanda Giresunspor’u 4-2 yendi. Demir Grup Sivasspor-Konyaspor mücadelesi 1-0 tamamlandı. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 2 Haziran 2023 Cuma maç programı haberimizde.
Bugün hangi maçlar var?
- 18:20 Slavia Mozyr - Naftan Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV
- 20:00 Fomget Gençlik - Fenerbahçe Turkcell Kadınlar Futbol Ligi TRT Spor
- 20:00 Hillerod - Hobro Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
- 20:00 Koge - F.Amager Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
- 20:00 Nykobing - Fredericia Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
- 20:30 Aus Lustenau - Hartberg Avusturya Bundesliga Bilyoner TV
- 20:30 SV Ried - Wolfsberger Avusturya Bundesliga Bilyoner TV
- 20:30 WSG Tirol - Altach Avusturya Bundesliga Bilyoner TV
- 20:30 FC Dinamo Brest - FC Minsk Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV
- 21:00 Almanya - Fransa UEFA U17 Avrupa Şampiyonasi Final UEFA.tv
- 21:30 Bari - Sudtirol İtalya Serie B Bilyoner TV
- 21:30 Sassuolo - Fiorentina İtalya Serie A S Sport PlusS Sport 2Bilyoner TV
- 21:45 Wehen - Arminia Bielefeld Almanya Bundesliga 2 Play-Out Bein Sports 4Bilyoner TV Tivibu Spor 1
- 21:45 Amiens - Laval Fransa Ligue 2 Bilyoner TV
- 21:45 Bordeaux - Rodez Fransa Ligue 2 Bilyoner TV
- 21:45 Grenoble - Guingamp Fransa Ligue 2 Bilyoner TV
- 21:45 Le Havre - JDA Dijon Fransa Ligue 2 Bein Sports 3Bilyoner TV
- 21:45 Metz - Bastia Fransa Ligue 2 Bein Sports 2Bilyoner TV
- 21:45 Nimes - Sochaux Fransa Ligue 2 Bilyoner TV
- 21:45 Niort - Quevilly Rouen Fransa Ligue 2 Bilyoner TV
- 21:45 Paris FC - Annecy Fransa Ligue 2 Bilyoner TV
- 21:45 Pau - Caen Fransa Ligue 2 Bilyoner TV
- 21:45 St. Etienne - Valenciennes Fransa Ligue 2 Bilyoner TV
- 22:00 Almanya - Güney Kıbrıs Halı Saha Dünya Kupası Tivibu Spor 2
Süper Lig 37. hafta maçları ne zaman?
Spor Toto Süper Lig'de 37. haftanın programı şöyle:
3 Haziran 2023 Cumartesi kimin maçı var?
- 16.00 Arabam.com Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
- 19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
- 19.00 Yukatel Kayserispor-MKE Ankaragücü (RHG EnerTürk Enerji)
- 19.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Yeni Adana)
- 19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
- 19.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
4 Haziran Pazar kimin maçı var?
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Nef)