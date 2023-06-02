Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta mücadelesi yarın başlayacak. Şampiyonluk yarışı veren lider Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Liderin takipçisi Fenerbahçe ise sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenmesine rağmen ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluk şansını kaybetti. Trabzonspor, deplasmanda Giresunspor’u 4-2 yendi. Demir Grup Sivasspor-Konyaspor mücadelesi 1-0 tamamlandı. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 2 Haziran 2023 Cuma maç programı haberimizde.