Bugün hangi maçlar var?
Tüm liglerde yeni hafta heyecanı başlıyor. Süper Lig’de hafta içi 3. hafta erteleme maçları tamamlandı ve takımlar 7. hafta hazırlıklarına başladı. Trendyol Süper Lig, 1. Lig, La Liga, Bundesliga ve Portekiz liglerinde bugün tek maç oynanacak. 29 Eylül Cuma tüm dünyada haftanın maç programına haberimizden ulaşabilirsiniz.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Türkiye - Süper Lig
Türkiye - TFF 1. Lig
Fransa - Ligue 1
İspanya - LaLiga
Almanya - Bundesliga
Portekiz - Premier Lig
Suudi Arabistan - Pro Lig
18:00 Al Feiha v Al Ittihad-Jeddah
18:00 Al Hazm v Al Taawon
İngiltere - Championship
22:00 Sheffield Wednesday v Sunderland