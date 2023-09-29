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Bugün hangi maçlar var? Tüm Liglerde Günün Maç Programı - 29 Eylül Cuma

‘Bugün hangi maçlar var?’ sorusu 29 Eylül Cuma günü futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Süper Lig, La Liga, Bundesliga, Fransa Lig 1 ve Suudi Arabistan Pro Lig’de yeni haftanın ilk maçları bugün oynanacak. Futbol şöleninin olacağı günde birbirinden heyecanlı maçlara konuk olacağız. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte tüm liglerden günün maç programı.

09:59 . 29/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bugün hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var?

Tüm liglerde yeni hafta heyecanı başlıyor. Süper Lig’de hafta içi 3. hafta erteleme maçları tamamlandı ve takımlar 7. hafta hazırlıklarına başladı. Trendyol Süper Lig, 1. Lig, La Liga, Bundesliga ve Portekiz liglerinde bugün tek maç oynanacak. 29 Eylül Cuma tüm dünyada haftanın maç programına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Türkiye - Süper Lig

20:00 Samsunspor v Gaziantep FK /
beIN SPORTS 1

Türkiye - TFF 1. Lig

20:00 Ümraniyespor v Bandırmaspor /
beIN SPORTS 2, TRT Spor

Fransa - Ligue 1

22:00 RC Strasbourg v Lens /
beIN SPORTS 5

İspanya - LaLiga

22:00 Barcelona v Sevilla /
S Sport, S Sport Plus

Almanya - Bundesliga

21:30 Hoffenheim v Borussia Dortmund /
beIN SPORTS 4, tivibu SPOR 1

Portekiz - Premier Lig

22:15 Benfica v Porto /
Spor SMART

Suudi Arabistan - Pro Lig

18:00 Al Tai v Al Nassr /
EXXEN, S Sport Plus, TV 8,5

18:00 Al Feiha v Al Ittihad-Jeddah

18:00 Al Hazm v Al Taawon

21:00 Al Hilal Riyadh v Al Shabab Riyadh /
EXXEN, S Sport Plus, TV 8,5

İngiltere - Championship

22:00 Sheffield Wednesday v Sunderland



#Süper Lig
#Bundesliga
#İspanya La Liga
#Fransa Lig 1
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