Ramazan ayı boyunca iftarda ne yemek yapacağınızı düşünüyorsanız, işinizi kolaylaştıracak birbirinden lezzetli çorbadan tatlıya kadar iftar menüleri haberimizde. İşte Ramazanın 8. günü iftar menüsü...

RAMAZANIN 8. GÜNÜ İFTAR SOFRASI MENÜSÜ

Ramazanın 8. günü iftar sofralarınızı renklendirecek lezzetli bir menüyü sizler için hazırladık. İşte o tarifler:

Kremalı Havuçlu Çorba

Patates Röşti

Tencerede İzmir Köftesi

Yalancı Tavuk Göğsü Tatlısı

KREMALI HAVUÇ ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

4 adet havuç

2 yemek kaşığı un

3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

1 küçük kutu krema

Tuz, karabiber

1.5 lite su

Yapılışı

Öncelikle havuçları temizleyip rendeleyin. Sarımsakları ezin. Çorba tenceresinde tereyağını eritip unla kavurun. Havuç, sarımsakları ilave edip bir iki dakika daha kavurun. Suyunu ekleyin. Biraz ısınınca tuz ve karabiberi ekleyip kaynayana kadar karıştırarak pişirin. Blender’dan geçirin. En son kremayı ekleyin ve bir taşım daha kaynatın. İftar için çorbanız hazır, afiyet olsun.

PATATES RÖŞTİ TARİFİ

Yapımı için malzemeler

3 adet patates

1 yemek kaşığı tereyağı

Karabiber

Rendelenmiş kaşar peyniri (İsteğe göre)

Tuz

Yapılışı

İlk olarak patatesleri rendeleyin ve suyunu alın.

Daha sonra tereyağını rendelenmiş patates ile karıştırın.

Üzerine karabiber ve tuz ilave edin.

Tavayı ocağa alın ısıtın.

Hazırladığınız patatesi de tavaya güzelce yayın.

İsterseniz patatesi iki kat yaparak arasına rendelenmiş kaşar peyniri de ekleyebilirsiniz.

Patatesin her iki tarafını da orta ateşte kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

TENCEREDE İZMİR KÖFTE TARİFİ

Malzemeler

Köftesi İçin:

500 gram köftelik kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

1 adet yumurta

3-4 yemek kaşığı galeta unu

6-7 dal maydanoz (ince doğranmış)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 silme çay kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı karabiber

Sebzeler İçin:

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

3-4 adet patates

2 adet kapya biber

3-4 adet sivri biber

3 diş sarımsak

Sosu İçin:

2 yemek domates salçası

1,5 su bardağı su

1 adet rendelenmiş sarımsak

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

Yapılışı

Bir kaseye kıyma, soğan, sarımsak, baharatlar, ıslatılıp suyu sıkılmış ekmek içleri, ince kıyılmış maydanoz, yumurta ve baharatları alarak yoğurun.

İyice yoğurulan harcı 15-20 dakika boyunca buzdolabında dinlendirin.

Dinlendikten sonra harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak yatay ve uzun şekilde yuvarlayın.

Patateslerin parmak kalınlığında doğrayın. Geniş bir tencereye zeytinyağını ekleyin ve patatesleri hafifçe renk alana dek kızartın.

Kızarmış patatesleri bir tabağa alın ve köfteleri aynı yağda arkalı önlü kızartın.

Köfteler de piştiğinde farklı bir kaba alın. Tencerenin en altına patatesler, üzerine köfteleri, en üstüne ise doğradığınız biberleri, sarımsakları ve domatesleri dizin.

Ssosu için tüm malzemeleri bir kapta karıştırın. Üst üste dizdiğiniz sebzeler ve köftelerin üzerine gezdirerek dökün.

Kısık ateşte kapağı kapalı bir şekilde 15-20 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun.

YALANCI TAVUK GÖĞSÜ TARİFİ

Malzemeler

125 g tereyağı (isteğe göre margarin ile de karıştırabilirsiniz)

1 su bardağı un

1,5 su bardağı şeker

1 lt süt

1 paket vanilya

Yapılışı

İlk olarak tenceremize tereyağımızı alalım ve kısık ateşte yağımızı eritelim.

Yağımız eridikten sonra üzerine unu ilave edelim ve kokusu çıkana kadar yaklaşık 4-5 dakika karıştırarak kavuralım.

Unumuzu tel çırpıcı ile karıştırırken bir yandan üzerine sütü ekleyelim. Burada mutlaka ununuzu karıştırmalısınız aksi halde topaklanma olabilir.

Üzerine şekeri ilave ederek muhallebimiz kıvam alıp koyulaşana kadar karıştıralım.

Koyulaşan muhallebimizi ocaktan alalım, sonrasında vanilya ilave ederek 3-4 dakika mikserle çırpalım.

Hazırladığımız muhallebimizi 22 cm boyutlarındaki ıslattığımız borcama dökerek üzerini bir spatula yardımı ile düzeltelim. Oda sıcaklığına gelmesi için bekletelim.

Oda ısısına geldikten sonra üzerini streçleyelim, buzdolabında 2-3 saat dinlendirelim.

Dinlenen tatlımızı dolaptan alalım, yanlarına bastırarak havasını çıkartalım ve servis tabağına ters çevirerek çıkartalım.

Üzerini arzuya göre tarçın, hindistan cevizi veya file antep fıstığı ile süsleyelim. Afiyet olsun!







