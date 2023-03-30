Anadolu'nun birçok şehrinde mart ayının sonunda bastıran kar yağışı hayatı felç etti. Bazı bölgelerde karayolları ulaşıma kapandı, okullar tatil edildi.

Bu kentlerin valiliklerinden yapılan açıklamalarda yoğun kar yağışı ve etkili olan soğuk havanın şiddetini artırdığı ve yollarda buzlanmaların oluşabileceğine dikkat çekildi. Eğitim öğretime ara verilmesinin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.