Kar tatili
Anadolu'nun birçok şehrinde mart ayının sonunda bastıran kar yağışı hayatı felç etti. Bazı bölgelerde karayolları ulaşıma kapandı, okullar tatil edildi.
BUGÜN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ? (30 MART)
Yozgat, Gümüşhane, Bayburt, Nevşehir, Muş'ta kent genelinde, Ordu'nun Çaybaşı, Akkuş, İkizce, Gürgentepe, Mesudiye, Gölköy, Korgan, Samsun'un Salıpazarı, Sivas'ın Akıncılar ilçelerinde okullar 30 Mart Perşembe günü tatil edildi. Sivas Suşehri ve Erzincan'da ise taşımalı eğitime ara verildi.
Bu kentlerin valiliklerinden yapılan açıklamalarda yoğun kar yağışı ve etkili olan soğuk havanın şiddetini artırdığı ve yollarda buzlanmaların oluşabileceğine dikkat çekildi. Eğitim öğretime ara verilmesinin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.