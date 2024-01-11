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Bugün kimin maçı var? 11 Ocak 2024 Perşembe bugünkü maç programı

Süper Lig’de 16’ncı haftanın erteleme karşılaşmasında Konyaspor deplasmanda Fenerbahçe’ye 7-1 mağlup oldu. Hatayspor sahasında Gaziantep FK'yla 0-0 berabere kaldı. İspanya Süper Kupası yarı finalinde Real Madrid, Atletico Madrid'i uzatmalarda 5-3 yenerek finale yükseldi. İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, 11 Ocak 2024 Perşembe maç programı ve fikstürü.

11:00 - 11/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?
Bugün kimin maçı var?

Trendyol Süper Lig'in ertelenen 16. hafta maçında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 7-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Hatayspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 berabere sona erdi. Real Madrid ile Atletico Madrid, İspanya Süper Kupası yarı finalinde kozlarını paylaştı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanan mücadelede hakem Javier Alberola Rojas düdük çaldı. Normal süresi 3-3 biten karşılaşmayı uzatmalarda bulduğu gollerle 5-3 kazanan Real Madrid finale yükseldi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 11 Ocak 2024 Perşembe Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün kimin maçı var? 11 Ocak 2024 Perşembe maç programı

  1. 13:00 Ataşehir Bld. - Fenerbahçe Turkcell Kadınlar Futbol Ligi FB TV
  2. 17:00 Sivasspor - Galatasaray Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
  3. 20:00 Trabzonspor - Samsunspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
  4. 22:00 Barcelona - Osasuna İspanya Süper Kupa Yarı Final Tivibu Spor 1
  5. 23:00 Juventus - Frosinone İtalya Kupasi Çeyrek Final TRT Spor

Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga puan durumu



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1 gün önce
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