Trendyol Süper Lig'in ertelenen 16. hafta maçında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 7-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Hatayspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 berabere sona erdi. Real Madrid ile Atletico Madrid, İspanya Süper Kupası yarı finalinde kozlarını paylaştı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanan mücadelede hakem Javier Alberola Rojas düdük çaldı. Normal süresi 3-3 biten karşılaşmayı uzatmalarda bulduğu gollerle 5-3 kazanan Real Madrid finale yükseldi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 11 Ocak 2024 Perşembe Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.