Bugün hangi maçlar var? 30 Ocak 2023 Pazartesi maç programı
Bugünkü maç programı yakından takip ediliyor. Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta bugün oynanan üç karşılaşmayla sona erdi. Haftanın kapanış müsabakalarında Medipol Başakşehir, Arabam.com Konyaspor'u 2-0, Fenerbahçe ise Kasımpaşa'yı 5-1 yendi. Giresunspor'la deplasmanda karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı ekip, rakibini 4-0 mağlup etti. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 30 Ocak 2023 Pazartesi maç programı ve güncel Süper Lig puan durumu haberimizde.
09:42 . 30/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?
Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçlarla tamamlandı. Haftanın kapanış müsabakalarında Medipol Başakşehir, Arabam.com Konyaspor'u 2-0, Fenerbahçe ise Kasımpaşa'yı 5-1 yendi.
Lider Galatasaray, kazanma serisini Giresun'da da sürdürdü. Bitexen Giresunspor'la deplasmanda karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı ekip, rakibini 4-0 mağlup ederek ligde üst üste 10. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Beşiktaş da Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü ve bu sezon ilk kez peş peşe 5. galibiyetini elde etti. Canlı maç izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 30 Ocak 2023 Pazartesi maç programı...
Bugün kimin maçı var? (30 Ocak 2023 Pazartesi maç programı)
17:00 Sumqayıt – Turan Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
19:00 PAOK – Levadiakos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
20:00 Samsunspor – Erzurumspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports 2
20:30 Lamia – Ionikos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
21:00 Voluntari – CFR Cluj Romanya Liga 1 Bilyoner
21:00 Cracovia Krakow – Gornik Zabrze Polonya Ekstraklasa Bilyoner
22:00 Asteras Tripolis – Panathinaikos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
22:00 Jong PSV – Willem II Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 Jong Utrecht – De Graafschap Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 Roda – Zwolle Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:45 Udinese – Verona İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, CBC Sport
22:45 Derby County – West Ham İngiltere FA Cup Tivibu Spor 1
23:00 Villarreal – Rayo Vallecano İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus
23:00 Real Zaragoza – Ponferradina İspanya La Liga 2 Bilyoner
Süper Lig 22. hafta maç programı
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 22. hafta maçlarının programı şöyle:
31 Ocak Salı kimin maçı var?
17.00 Corendon Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Kırbıyık Holding)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)
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