Sağlık Bakanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanıyla atanacak sözleşmeli sağlık personeli ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. KPSS sonucuna göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Sözleşmeli personel alım ilanına göre, 22 bin 507 kişi sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak. Peki Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvurusu ne zaman? Sağlık personeli iş ilanı başvurusu nasıl, nereden yapılacak? İşte ÖSYM KPSS-2023/5 tercih kılavuzu sağlık personeli alım ilanı: Pozisyonlar, unvan, branş ve kontenjan dağılımları.