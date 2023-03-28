Bugün kimin maçı var?
A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 2. maçında Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek. Ermenistan engelini 2-1'le aşan Ay Yıldızlılar, Luka Modric önderliğindeki güçlü rakibini devirip 2'de 2 yapmaya çalışacak. EURO 2024 Elemeleri B Grubu ikinci maçında İrlanda ile Fransa karşı karşıya geldi. Mücadeleden konuk ekip Fransa 1-0'lık skorla galip ayrıldı. İsveç, EURO 2024 Elemeleri’nde Azerbaycan’ı 5-0 mağlup etti. İşte 28 Mart 2023 Salı tarihli maç programı.
Bugün kimin maçı var? 28 Mart 2023 Salı maç programı
- 02:00 Arjantin - Curaçao Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 13:00 Güney Kore - Uruguay Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 14:00 Finlandiya - Türkiye U17 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Yayın Yok
- 14:30 Boluspor - Samsunspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
- 16:00 Botsvana - Ekvator Ginesi Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
- 16:00 Esvatini - Yeşilburun Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
- 16:00 Malavi - Mısır Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
- 16:00 Namibya - Kamerun Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
- 17:00 Altınordu - Denizlispor Spor Toto 1. Lig TRT Avaz Bein Sports Max 2
- 17:00 Pendikspor - Keçiörengücü Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
- 19:00 Gürcistan - Norveç UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus S Sport 2
- 19:00 Gambiya - Mali Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
- 19:00 Liberya - Güney Afrika Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
- 19:00 Mozambik - Senegal Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
- 19:00 Tanzanya - Uganda Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
- 21:00 BAE - Tayland Hazırlık Maçı Bilyoner TV
- 21:30 Türkiye - İngiltere UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Yayın Yok
- 21:45 Galler - Letonya UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus
- 21:45 İskoçya - İspanya UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus
- 21:45 Türkiye - Hırvatistan UEFA Euro 2024 Elemeleri CBC Sport TRT 1
- 21:45 Almanya - Belçika Hazırlık Maçı S Sport Plus
- 22:00 Komorlar - Fildişi Sahili Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
- 22:00 Togo - Burkina Faso Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
- 22:30 Fas - Peru Hazırlık Maçı Bilyoner TV
- 23:00 Libya - Tunus Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV