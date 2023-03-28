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Bugün hangi maçlar var? 28 Mart 2023 Salı maç programı

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanında 2-1 mağlup etti ve elemelere 3 puanla başladı. Ay-Yıldızlı ekibin rakibi, son iki Dünya Kupası’nda bir ikincilik, bir de üçüncülük yaşayan Hırvatistan. Galibiyetle fark 5 olacak. Süper Lig ve Milli Takım dışında UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 olmak üzere dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 28 Mart 2023 Salı tarihli maç programı.

09:57 . 28/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 2. maçında Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek. Ermenistan engelini 2-1'le aşan Ay Yıldızlılar, Luka Modric önderliğindeki güçlü rakibini devirip 2'de 2 yapmaya çalışacak. EURO 2024 Elemeleri B Grubu ikinci maçında İrlanda ile Fransa karşı karşıya geldi. Mücadeleden konuk ekip Fransa 1-0'lık skorla galip ayrıldı. İsveç, EURO 2024 Elemeleri’nde Azerbaycan’ı 5-0 mağlup etti. İşte 28 Mart 2023 Salı tarihli maç programı.

Bugün hangi maçlar var?

Bugün kimin maçı var? 28 Mart 2023 Salı maç programı

  1. 02:00 Arjantin - Curaçao Hazırlık Maçı Yayın Yok
  2. 13:00 Güney Kore - Uruguay Hazırlık Maçı Yayın Yok
  3. 14:00 Finlandiya - Türkiye U17 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Yayın Yok
  4. 14:30 Boluspor - Samsunspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
  5. 16:00 Botsvana - Ekvator Ginesi Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
  6. 16:00 Esvatini - Yeşilburun Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
  7. 16:00 Malavi - Mısır Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
  8. 16:00 Namibya - Kamerun Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
  9. 17:00 Altınordu - Denizlispor Spor Toto 1. Lig TRT Avaz Bein Sports Max 2
  10. 17:00 Pendikspor - Keçiörengücü Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
  11. 19:00 Gürcistan - Norveç UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus S Sport 2
  12. 19:00 Gambiya - Mali Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
  13. 19:00 Liberya - Güney Afrika Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
  14. 19:00 Mozambik - Senegal Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
  15. 19:00 Tanzanya - Uganda Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
  16. 21:00 BAE - Tayland Hazırlık Maçı Bilyoner TV
  17. 21:30 Türkiye - İngiltere UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Yayın Yok
  18. 21:45 Galler - Letonya UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus
  19. 21:45 İskoçya - İspanya UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus
  20. 21:45 Türkiye - Hırvatistan UEFA Euro 2024 Elemeleri CBC Sport TRT 1
  21. 21:45 Almanya - Belçika Hazırlık Maçı S Sport Plus
  22. 22:00 Komorlar - Fildişi Sahili Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
  23. 22:00 Togo - Burkina Faso Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
  24. 22:30 Fas - Peru Hazırlık Maçı Bilyoner TV
  25. 23:00 Libya - Tunus Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV








Sağlık personeli alım ilanı: Pozisyonlar, unvan, branş ve kontenjanları
Sağlık personeli alım ilanı: Pozisyonlar, unvan, branş ve kontenjanları

Sağlık Bakanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanıyla atanacak sözleşmeli sağlık personeli ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. KPSS sonucuna göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Sözleşmeli personel alım ilanına göre, 22 bin 507 kişi sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak. Peki Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvurusu ne zaman? Sağlık personeli iş ilanı başvurusu nasıl, nereden yapılacak? İşte ÖSYM KPSS-2023/5 tercih kılavuzu sağlık personeli alım ilanı: Pozisyonlar, unvan, branş ve kontenjan dağılımları.

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