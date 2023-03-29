Bugün kimin maçı var?
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında Türkiye sahasında Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu. Euro 2024 Elemeleri A Grubu'nda İskoçya sahasında İspanya'yı ağırladı. Ev sahibi ekip sahadan 2-0lık galibiyetle ayrıldı ve 2 maçta 6 puana ulaşarak liderlik koltuğuna oturdu. Galler, dün Cardiff City Stadı’nda ağırladığı Letonya’yı 1-0 mağlup etti. İşte 29 Mart 2023 Çarşamba tarihli maç programı.
Bugün kimin maçı var? 28 Mart 2023 Salı maç programı
- 01:00 Moritanya - Demokratik Kongo Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
- 03:00 FC Tulsa - Pittsburgh RH ABD USL Championship USL Championship Youtube
- 12:00 Fenerbahçe - Hatayspor TFF Elit U19 Ligi Fenerbahçe Futbol Akademi Youtube
- 13:00 Iwata - Tochigi Japonya J2 Ligi Bilyoner TV
- 13:00 Shimizu S-Pulse - Kusatsu Japonya J2 Ligi Bilyoner TV
- 13:00 Çorum FK - Esenler Erokspor TFF 2. Lig Yayın Yok
- 13:30 Bandırmaspor - Bodrumspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
- 13:30 Şanlıurfaspor - Düzcespor TFF 2. Lig Yayın Yok
- 14:00 Afjet Afyonspor - Tarsus İY TFF 2. Lig Yayın Yok
- 14:00 Kocaelispor - 1461 Trabzon TFF 2. Lig Yayın Yok
- 14:00 Batman Petrol - Ankaraspor TFF 2. Lig Yayın Yok
- 14:00 Nazilli Bld. - İnegölspor TFF 2. Lig Yayın Yok
- 14:00 Sivas Bld. - Amedspor TFF 2. Lig Yayın Yok
- 14:00 Somaspor - 24 Erzincanspor TFF 2. Lig Yayın Yok
- 14:00 Bucaspor - UşaksporTFF 2. Lig Yayın Yok
- 14:00 Etimesgut Bld. - Vanspor TFF 2. Lig Yayın Yok
- 14:00 Karacabey Bld. - İskenderunspor TFF 2. Lig Yayın Yok
- 14:00 Kastamonuspor - Zonguldak TFF 2. Lig Yayın Yok
- 14:00 Sarıyer - Balıkesirspor TFF 2. Lig Yayın Yok
- 14:00 Serik Bld. - Pazarspor TFF 2. Lig Yayın Yok
- 16:00 Ç.Rizespor - Manisa FK Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2