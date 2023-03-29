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Bugün hangi maçlar var? 29 Mart 2023 Çarşamba maç programı

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanında 2-1 mağlup ederken, ikinci maçında Türkiye sahasında Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu. Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda İskoçya ile İspanya karşı karşıya geldi. Ev sahibi İskoçya sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Süper Lig ve Milli Takım dışında UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 olmak üzere dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 29 Mart 2023 Çarşamba tarihli maç programı.

10:41 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında Türkiye sahasında Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu. Euro 2024 Elemeleri A Grubu'nda İskoçya sahasında İspanya'yı ağırladı. Ev sahibi ekip sahadan 2-0lık galibiyetle ayrıldı ve 2 maçta 6 puana ulaşarak liderlik koltuğuna oturdu. Galler, dün Cardiff City Stadı’nda ağırladığı Letonya’yı 1-0 mağlup etti. İşte 29 Mart 2023 Çarşamba tarihli maç programı.

Bugün kimin maçı var? 28 Mart 2023 Salı maç programı

  1. 01:00 Moritanya - Demokratik Kongo Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
  2. 03:00 FC Tulsa - Pittsburgh RH ABD USL Championship USL Championship Youtube
  3. 12:00 Fenerbahçe - Hatayspor TFF Elit U19 Ligi Fenerbahçe Futbol Akademi Youtube
  4. 13:00 Iwata - Tochigi Japonya J2 Ligi Bilyoner TV
  5. 13:00 Shimizu S-Pulse - Kusatsu Japonya J2 Ligi Bilyoner TV
  6. 13:00 Çorum FK - Esenler Erokspor TFF 2. Lig Yayın Yok
  7. 13:30 Bandırmaspor - Bodrumspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
  8. 13:30 Şanlıurfaspor - Düzcespor TFF 2. Lig Yayın Yok
  9. 14:00 Afjet Afyonspor - Tarsus İY TFF 2. Lig Yayın Yok
  10. 14:00 Kocaelispor - 1461 Trabzon TFF 2. Lig Yayın Yok
  11. 14:00 Batman Petrol - Ankaraspor TFF 2. Lig Yayın Yok
  12. 14:00 Nazilli Bld. - İnegölspor TFF 2. Lig Yayın Yok
  13. 14:00 Sivas Bld. - Amedspor TFF 2. Lig Yayın Yok
  14. 14:00 Somaspor - 24 Erzincanspor TFF 2. Lig Yayın Yok
  15. 14:00 Bucaspor - UşaksporTFF 2. Lig Yayın Yok
  16. 14:00 Etimesgut Bld. - Vanspor TFF 2. Lig Yayın Yok
  17. 14:00 Karacabey Bld. - İskenderunspor TFF 2. Lig Yayın Yok
  18. 14:00 Kastamonuspor - Zonguldak TFF 2. Lig Yayın Yok
  19. 14:00 Sarıyer - Balıkesirspor TFF 2. Lig Yayın Yok
  20. 14:00 Serik Bld. - Pazarspor TFF 2. Lig Yayın Yok
  21. 16:00 Ç.Rizespor - Manisa FK Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2













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