Spor Toto 1. Lig 29. haftasında Altınordu evinde Denizlispor’u ağırladı. 7 golün atıldığı maçta Altınordu rakibini 5-2 mağlup etti. Goller dakika 6’ Ömer Şişmanoğlu, 11’ Kürşad Sürmeli, 16’, 64’ ve 70’ Ali Özgün (3), 43’ Okan Derici ve 90’ Hüsamettin Yener’ den geldi. Altınordu aldığı bu altın değerindeki 3 puanla ligin alt sıralarında derin bir nefes aldı. Altınordu - Denizlispor maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.