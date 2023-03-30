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Bugün hangi maçlar var? 30 Mart 2023 Perşembe maç programı

Bugünkü maç programı futbolseverlerin takibinde. A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında sahasında Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu. Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda İskoçya ile İspanya karşı karşıya geldi. Ev sahibi İskoçya sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Süper Lig ve Milli Takım dışında UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 olmak üzere dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 30 Mart 2023 Perşembe tarihli maç programı.

09:53 . 30/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Bugünkü maç programı futbolseverlerin yakın takibinde. UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında Türkiye sahasında Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu. Euro 2024 Elemeleri A Grubu'nda İskoçya sahasında İspanya'yı ağırladı. Ev sahibi ekip sahadan 2-0lık galibiyetle ayrıldı ve 2 maçta 6 puana ulaşarak liderlik koltuğuna oturdu. Galler, dün Cardiff City Stadı’nda ağırladığı Letonya’yı 1-0 mağlup etti. İşte 30 Mart 2023 Perşembe tarihli maç programı.

Bugün hangi maçlar var?

Bugün kimin maçı var? 30 Mart 2023 Perşembe maç programı

06:05 Queretaro - Cruz Azul Meksika Premier Ligi - Clausura Bilyoner TV

14:00 Bursaspor - Bayburt GÖİ TFF 2. Lig Yayın Yok

17:00 Erzurumspor - Altay Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2

20:30 Sakaryaspor - Eyüpspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2

Yarınki maç programı

31 Mart 2023 Cuma maç programı

11:45 WS Wanderers - Adelaide United Avustralya A Ligi Bilyoner TV

13:00 Kashiwa Reysol - Urawa Japonya J.League Bilyoner TV

14:30 Turan - Sumqayıt Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

18:30 Zlate Moravce - Skalica Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV

19:00 Slaven Belupo - Istra 1961 Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV

19:00 KGHM Zaglebie - Warta Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV

19:30 F.Düsseldorf - Hamburg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4Bilyoner TV Tivibu Spor 1

19:30 Nürnberg - Darmstadt 98 Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2 Bilyoner TV Bein Sports 5

19:30 Fredericia - Nykobing Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV

20:00 Odense - FC Midtjylland Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV

20:00 Helsingor - Vendsyssel Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV

20:30 TSV Hartberg - Aus Lustenau Avusturya Bundesliga Bilyoner TV

20:30 Schaffhausen - FC Will İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV

21:00 Al Bataeh - Ajman Club BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner TV

21:00 Al Wahda - Al Sharjah BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner TV

21:00 ADO Den Haag - SC Telstar Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

21:00 Heracles - Almere Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

21:00 Maastricht - Eindhoven Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

21:00 Oss - Helmond Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

21:00 VVV Venlo - NAC Breda Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

21:00 Zwolle - Jong Utrecht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

21:00 Dender - Genk U23 Belçika 1. B Ligi Bilyoner TV

21:00 Anderlecht U23 - Waasland Beveren Belçika 1. B Ligi Bilyoner TV

21:15 Thun - Bellinzona İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV

21:30 E.Frankfurt - Bochum Almanya Bundesliga Idman TV Bilyoner TV Bein Sports 5 Tivibu Spor 1

21:30 Genoa - Reggina İtalya Serie B Bilyoner TV

21:30 Piast Gliwice - Gornik Zabrze Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV

21:45 Zulte Waregem - Antwerp Belçika Pro League Tivibu Spor 2 Bilyoner TV

21:45 Arbroath - Ayr İskoçya Championship Bilyoner TV

22:00 Mallorca - Osasuna İspanya La Liga CBC SportS Sport Plus Bilyoner TV

22:00 Marsilya - Montpellier Fransa Ligue 1 Bein Sports 4 Bilyoner TV

22:00 Levante - Real Zaragoza İspanya La Liga 2 Bilyoner TV

22:15 Estoril - Gil Vicente Portekiz Liga NOSBilyoner TV






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