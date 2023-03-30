Bugünkü maç programı futbolseverlerin yakın takibinde. UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında Türkiye sahasında Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu. Euro 2024 Elemeleri A Grubu'nda İskoçya sahasında İspanya'yı ağırladı. Ev sahibi ekip sahadan 2-0lık galibiyetle ayrıldı ve 2 maçta 6 puana ulaşarak liderlik koltuğuna oturdu. Galler, dün Cardiff City Stadı’nda ağırladığı Letonya’yı 1-0 mağlup etti. İşte 30 Mart 2023 Perşembe tarihli maç programı.