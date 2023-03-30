Bugün kimin maçı var?
Bugünkü maç programı futbolseverlerin yakın takibinde. UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında Türkiye sahasında Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu. Euro 2024 Elemeleri A Grubu'nda İskoçya sahasında İspanya'yı ağırladı. Ev sahibi ekip sahadan 2-0lık galibiyetle ayrıldı ve 2 maçta 6 puana ulaşarak liderlik koltuğuna oturdu. Galler, dün Cardiff City Stadı’nda ağırladığı Letonya’yı 1-0 mağlup etti. İşte 30 Mart 2023 Perşembe tarihli maç programı.
Bugün kimin maçı var? 30 Mart 2023 Perşembe maç programı
06:05 Queretaro - Cruz Azul Meksika Premier Ligi - Clausura Bilyoner TV
14:00 Bursaspor - Bayburt GÖİ TFF 2. Lig Yayın Yok
17:00 Erzurumspor - Altay Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
20:30 Sakaryaspor - Eyüpspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
31 Mart 2023 Cuma maç programı
11:45 WS Wanderers - Adelaide United Avustralya A Ligi Bilyoner TV
13:00 Kashiwa Reysol - Urawa Japonya J.League Bilyoner TV
14:30 Turan - Sumqayıt Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
18:30 Zlate Moravce - Skalica Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV
19:00 Slaven Belupo - Istra 1961 Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV
19:00 KGHM Zaglebie - Warta Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
19:30 F.Düsseldorf - Hamburg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4Bilyoner TV Tivibu Spor 1
19:30 Nürnberg - Darmstadt 98 Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2 Bilyoner TV Bein Sports 5
19:30 Fredericia - Nykobing Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
20:00 Odense - FC Midtjylland Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV
20:00 Helsingor - Vendsyssel Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
20:30 TSV Hartberg - Aus Lustenau Avusturya Bundesliga Bilyoner TV
20:30 Schaffhausen - FC Will İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV
21:00 Al Bataeh - Ajman Club BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner TV
21:00 Al Wahda - Al Sharjah BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner TV
21:00 ADO Den Haag - SC Telstar Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
21:00 Heracles - Almere Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
21:00 Maastricht - Eindhoven Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
21:00 Oss - Helmond Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
21:00 VVV Venlo - NAC Breda Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
21:00 Zwolle - Jong Utrecht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
21:00 Dender - Genk U23 Belçika 1. B Ligi Bilyoner TV
21:00 Anderlecht U23 - Waasland Beveren Belçika 1. B Ligi Bilyoner TV
21:15 Thun - Bellinzona İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV
21:30 E.Frankfurt - Bochum Almanya Bundesliga Idman TV Bilyoner TV Bein Sports 5 Tivibu Spor 1
21:30 Genoa - Reggina İtalya Serie B Bilyoner TV
21:30 Piast Gliwice - Gornik Zabrze Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
21:45 Zulte Waregem - Antwerp Belçika Pro League Tivibu Spor 2 Bilyoner TV
21:45 Arbroath - Ayr İskoçya Championship Bilyoner TV
22:00 Mallorca - Osasuna İspanya La Liga CBC SportS Sport Plus Bilyoner TV
22:00 Marsilya - Montpellier Fransa Ligue 1 Bein Sports 4 Bilyoner TV
22:00 Levante - Real Zaragoza İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
22:15 Estoril - Gil Vicente Portekiz Liga NOSBilyoner TV