Karne gününün yaklaşmasıyla birlikte e-okul not girişinin kapanma tarihine yönelik araştırmalar başladı. 16 Haziran Cuma günü son ders zili çalacak ve öğrenciler yaz tatiline çıkacak. 2023 eğitim ve öğretim yılının bitmesine kısa bir zaman kala, öğrenci ve öğretmenler e-Okul'un kapanacağı tarihi belli oldu. e-Okul ne zaman kapanacak? VBS e-okul not giriş ekranı...