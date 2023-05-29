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29 Mayıs okullar tatil mi?

29 Mayıs bugün okullar tatil mi, kapalı mı ? sorusunun yanıtı 2. tur seçimlerle beraber gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için vatandaşlar 28 Mayıs Pazar okullarda oy verme işlemini tamamladı. 14 Mayıs seçiminin ertesi günü okullarda tatil kararı alınmıştı. Bu nedenle 29 Mayıs Pazartesi (bugün) okul var mı merak ediliyor.

09:17 . 29/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Okul

Okul

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turu öncesi yaptığı açıklamada oy kullanma işleminin ağırlıklı olarak okullarda yapıldığını belirtmişti. Bakan Özer açıklamasında, seçim sonrası ilk gün olan 29 Mayıs'ta okullar tatil olacak vurgusu yaptı. Bakan Özer'in seçim sonrası okul tatili açıklaması...

BUGÜN (29 MAYIS) OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer seçim sonrası 29 Mayıs Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Özer, seçimlerin ilk turunda olduğu gibi ikinci turunun ertesi günü eğitim olmayacağını ifade etti. Öğretmenler ise idari izinli sayılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, YAZ TATİLİ HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

2022-2023 eğitim öğretim yılında son ders zili 16 Haziran cuma günü çalacak ve yaz tatili başlayacak. Telafi eğitimi deprem bölgesindeki öğrencilere verilecek ve zorunlu olmayacak. Yaz tatili yaklaşık 3 ay sürecek.



#okul
#29 mayıs
#okul tatili
#meb
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