Okul
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turu öncesi yaptığı açıklamada oy kullanma işleminin ağırlıklı olarak okullarda yapıldığını belirtmişti. Bakan Özer açıklamasında, seçim sonrası ilk gün olan 29 Mayıs'ta okullar tatil olacak vurgusu yaptı. Bakan Özer'in seçim sonrası okul tatili açıklaması...
BUGÜN (29 MAYIS) OKULLAR TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer seçim sonrası 29 Mayıs Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Özer, seçimlerin ilk turunda olduğu gibi ikinci turunun ertesi günü eğitim olmayacağını ifade etti. Öğretmenler ise idari izinli sayılacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, YAZ TATİLİ HANGİ GÜN BAŞLIYOR?
2022-2023 eğitim öğretim yılında son ders zili 16 Haziran cuma günü çalacak ve yaz tatili başlayacak. Telafi eğitimi deprem bölgesindeki öğrencilere verilecek ve zorunlu olmayacak. Yaz tatili yaklaşık 3 ay sürecek.