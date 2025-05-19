Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? İOKBS bursluluk sınav sonuç tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın her yıl düzenlediği ve maddi destek sağlamak amacıyla yapılan bursluluk sınavı, bu yıl 27 Nisan 2025 tarihinde tamamlandı. İlköğretimden lise kademesine kadar geniş bir öğrenci kitlesini kapsayan İOKBS’ye katılan adaylar, şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Başarılı olan öğrencilere devlet tarafından verilen burs desteği için sınav sonuçları belirleyici olacak. Sonuçlara nereden ve nasıl ulaşılacağı da araştırılan konular arasında. İşte 2025 bursluluk sınavı sonuçlarına dair güncel bilgiler ve sorgulama ekranı detayları...