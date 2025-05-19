Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? İOKBS bursluluk sınav sonuç tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), bu yıl 27 Nisan 2025 tarihinde uygulandı. 5, 6, 7, 8’inci sınıf öğrencilerinin yanı sıra hazırlık, 9, 10 ve 11’inci sınıf düzeyindeki öğrenciler de burs hakkı kazanmak için ter döktü. Sınavın ardından öğrenciler ve veliler, şimdi gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. MEB’in sınav takvimine göre sonuçlar, belirlenen tarihte erişime açılacak. Bursluluk hakkı kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyen adaylar, sonuçlara e-Okul sistemi üzerinden ulaşabilecek. Peki İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama nereden yapılacak? İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı’nın her yıl düzenlediği ve maddi destek sağlamak amacıyla yapılan bursluluk sınavı, bu yıl 27 Nisan 2025 tarihinde tamamlandı. İlköğretimden lise kademesine kadar geniş bir öğrenci kitlesini kapsayan İOKBS’ye katılan adaylar, şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Başarılı olan öğrencilere devlet tarafından verilen burs desteği için sınav sonuçları belirleyici olacak. Sonuçlara nereden ve nasıl ulaşılacağı da araştırılan konular arasında. İşte 2025 bursluluk sınavı sonuçlarına dair güncel bilgiler ve sorgulama ekranı detayları...
İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANCAK?
2025 İOKBS sonuçları MEB tarafından 30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacak.
Sonuçlara itirazlar, İOKBS sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 iş günü içinde (http://odsgm.meb.gov.tr) adresinden yapılır.
BURS NE ZAMAN ÖDENİR?
Öğrenci bursları, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenmeye başlar.