2025 yılına girmemizle birlikte, milyonlarca öğrenci ve veli, İOKBS Bursluluk Sınavı’nın tarihini öğrenmek için araştırmalarına başladı. Milyonlarca öğrencinin geleceğini etkileyen bu sınav, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirilecek. Peki, 2025 İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman alınacak?