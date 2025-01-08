Yeni yıla girilmesinin ardından gözler 2025 İOKBS’ye çevrildi. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) adayların gündeminde yer alıyor. 2024 - 2025 Eğitim ve Öğretim Dönemi'nde burs kazanmak için sınava girecek kişiler başvuru ve sınav tarihini araştırıyor. Peki, İOKBS başvuruları 2025 ne zaman yapılacak? İşte İOKBS 2025 sınavı başvuru tarihi!
2025 yılına girmemizle birlikte, milyonlarca öğrenci ve veli, İOKBS Bursluluk Sınavı’nın tarihini öğrenmek için araştırmalarına başladı. Milyonlarca öğrencinin geleceğini etkileyen bu sınav, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirilecek. Peki, 2025 İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman alınacak?
İOKBS 2025 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.
2024 YILINDA BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAMIŞTI?
Geçtiğimiz yıl başvuru süreci 13 Şubat'ta başlayıp 1 Mart'ta sona ermişti. Bu yıl da başvuruların şubat ayında başlayacağı öngörülüyor.
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN 2025?
İOKBS 2025 sınavı, 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Türkiye genelindeki tüm sınav merkezlerinde, Türkiye saatiyle 10:00'da başlayacak olan sınav, merkezi sistemle eş zamanlı bir şekilde tek oturumda yapılacak.
BURSLULUK SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
Sınavda tüm sınıf seviyelerine 100 soru soruluyor ve sınav süresi 120 dakika oluyor.