Emsey Hospital’dan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Erdal Uzuner, burun tıkanıklığının ciddiye alınması gereken bir belirti olduğunu söyleyerek “Altta yatan nedenin doğru bir şekilde teşhis edilmesi önemli. Bazı durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir. Burun tıkanıklığı genellikle soğuk algınlığı grip veya alerjik rinit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak ortaya çıkar. Bu durumlarda, burun mukozası şişer ve burun geçitleri tıkanır, böylece nefes almada zorluk yaşanır. Fakat sürekli veya şiddetli burun tıkanıklığı durumunda, altta yatan neden daha ciddi olabilir” diye konuştu.

BURUN TIKANIKLIĞI NEDEN OLUR?

Burun tıkanıklığına yol açan diğer faktörlere de değinen Uzuner, “Burun tıkanıklığına yol açan diğer faktörler arasında burundaki yapısal bozukluklar, sinüzit, burun polipleri ve ilaç yan etkileri yer alıyor. Burun tıkanıklığı şikâyeti olan hastaların kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına başvurmaları gerekir. Kapsamlı bir muayene ile altta yatan neden belirlenir ve uygun tedavi uygulanır” ifadelerini kullandı.

TEDAVİYE ALTTA YATAN NEDENE GÖRE DEĞİŞİYOR

Burun tıkanıklığı tedavisinin hastanın durumuna ve altta yatan nedenlere göre değişebileceğini söyleyen Uzuner, “Evde alınabilecek bazı önlemler arasında nemlendirici kullanımı, tuzlu su çözeltileri ve buhar inhalasyonu bulunmakta. Bunlar bazı durumlarda burun tıkanıklığını hafifletebilir. Ancak kronik veya şiddetli burun tıkanıklığı durumunda, doktorun önerdiği ilaçlar veya cerrahi müdahale gerekebilir” dedi.

BURUN TIKANIKLIĞI AMELİYAT GEREKTİRİR Mİ?

Op. Dr. Erdal Uzuner, ameliyatın gerekli olduğu durumlara yönelik şunları söyledi:

“Eğer kemik veya kıkırdakta eğrilik ya da kayma varsa tek yol cerrahi müdahale. Kronik sinüzitte de öncelikle medikal tedavi öneririz. Fakat medikal tedaviyle çözülmüyorsa endoskopi ile sinüsleri görerek temizleriz ve hastanın rahatlamasını sağlarız. Alerjik burun nezlesi ve bununla eş zamanlı oluşabilecek nazal polip (burun eti) gibi hastalıklarda burun spreyleri ve ilaç tedavilerinden destek alınır. Fakat kalıcı çözüme ulaşılamazsa yine cerrahi müdahale gerekir.”







