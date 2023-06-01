|
Özgün

Uzmanı burun tıkanıklığında tedavi yöntemlerini anlattı

Burun tıkanıklığının sık görülen ve günlük hayatı zorlaştıran problemlerden biri olduğunu söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Erdal Uzuner, tedavi yöntemlerini anlattı. Op. Dr. Uzuner, burun tıkanıklığının doğumsal veya sonradan edinilmiş yapısal bozukluklar, mukozal ödeme neden olan veya kitle etkisiyle burun pasajını (havanın burun içinden aktığı bir kanal) tıkayan çeşitli hastalıklar nedeniyle meydana gelebileceğini belirterek “İki taraflı veya tek taraflı olabileceği gibi kalıcı veya geçici de olabilir. Burun tıkanıklığının sebebi hastanın yaşına göre farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle burun tıkanıklığı problemini gidermek her zaman kolay olmayabiliyor” dedi.

11:42 . 1/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Burun tıkanıklığı

Burun tıkanıklığı

Emsey Hospital’dan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Erdal Uzuner, burun tıkanıklığının ciddiye alınması gereken bir belirti olduğunu söyleyerek “Altta yatan nedenin doğru bir şekilde teşhis edilmesi önemli. Bazı durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir. Burun tıkanıklığı genellikle soğuk algınlığı grip veya alerjik rinit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak ortaya çıkar. Bu durumlarda, burun mukozası şişer ve burun geçitleri tıkanır, böylece nefes almada zorluk yaşanır. Fakat sürekli veya şiddetli burun tıkanıklığı durumunda, altta yatan neden daha ciddi olabilir” diye konuştu.

BURUN TIKANIKLIĞI NEDEN OLUR?

Burun tıkanıklığına yol açan diğer faktörlere de değinen Uzuner, “Burun tıkanıklığına yol açan diğer faktörler arasında burundaki yapısal bozukluklar, sinüzit, burun polipleri ve ilaç yan etkileri yer alıyor. Burun tıkanıklığı şikâyeti olan hastaların kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına başvurmaları gerekir. Kapsamlı bir muayene ile altta yatan neden belirlenir ve uygun tedavi uygulanır” ifadelerini kullandı.

TEDAVİYE ALTTA YATAN NEDENE GÖRE DEĞİŞİYOR

Burun tıkanıklığı tedavisinin hastanın durumuna ve altta yatan nedenlere göre değişebileceğini söyleyen Uzuner, “Evde alınabilecek bazı önlemler arasında nemlendirici kullanımı, tuzlu su çözeltileri ve buhar inhalasyonu bulunmakta. Bunlar bazı durumlarda burun tıkanıklığını hafifletebilir. Ancak kronik veya şiddetli burun tıkanıklığı durumunda, doktorun önerdiği ilaçlar veya cerrahi müdahale gerekebilir” dedi.

BURUN TIKANIKLIĞI AMELİYAT GEREKTİRİR Mİ?

Op. Dr. Erdal Uzuner, ameliyatın gerekli olduğu durumlara yönelik şunları söyledi:

“Eğer kemik veya kıkırdakta eğrilik ya da kayma varsa tek yol cerrahi müdahale. Kronik sinüzitte de öncelikle medikal tedavi öneririz. Fakat medikal tedaviyle çözülmüyorsa endoskopi ile sinüsleri görerek temizleriz ve hastanın rahatlamasını sağlarız. Alerjik burun nezlesi ve bununla eş zamanlı oluşabilecek nazal polip (burun eti) gibi hastalıklarda burun spreyleri ve ilaç tedavilerinden destek alınır. Fakat kalıcı çözüme ulaşılamazsa yine cerrahi müdahale gerekir.”



#burun tıkanıklığı
#kbb
#kulak burun boğaz
#burun ameliyatı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Evlenen çiftlere 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek