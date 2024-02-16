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Caiz Ne Demek? Eş Anlamlısı Nedir? Caiz TDK anlamı ve Caiz Kelimesinin Cümle Örnekleri

Caiz ne demek, kelime kökeni nedir, eş anlamlısı nelerdir, cümle içindeki örnek kullanımı nelerdir? Caiz kelimesi TDK anlamı nedir? İşte caiz kelimesine dair tüm detaylar.

12:34 - 16/02/2024 Cuma
Güncelleme: 12:37 - 16/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Caiz
Caiz
İçindekiler

Caiz kelimesinin manası, eş anlamlısı, kelime kökeni ve cümle içindeki örnek kullanımı yazımızda.

Caiz Ne Demek?

Caiz kelimesi kullanıldığı yere göre pek çok mana barındırmaktadır. Caiz kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmaktadır. Caiz kelimesi sözlük anlamı aşağıda belirtilmiştir.

Din, yasa, töre vb. bakımdan işlenmesinde, yapılmasında sakınca olmayan, yapılıp işlenmesine izin verilen

Uygun, yerinde sayılan, yakışık alan

Caiz Kelimesinin Kökeni

Caiz kelimesi kökenine bakıldığında Arapça bir kelimedir. Bu sebeple dilimize Arapçadan geçmiştir. Caiz kelimesi anlamı yasa ve din bakımında yapılmasında ve işlenmesinde sakınca olmayan anlamına gelmektedir.

Caiz Kelimesinin Eş Anlamlısı

Caiz kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Uygun , Yerinde , Yakışık

Caiz Kelimesinin Cümle İçinde Kullanım Örnekleri

Bunun caiz olup olmadığını öğrenmek için yarın hocamı arayacağım.



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Manifesto Ne Demek? Eş Anlamlısı Nedir? Manifesto TDK anlamı ve Manifesto Kelimesinin Cümle Örnekleri