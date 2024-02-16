Narsist Ne Demek? Eş Anlamlısı Nedir? Narsist TDK anlamı ve Narsist Kelimesinin Cümle Örnekleri

Narsist kelimesi, taşıdığı anlam başta olmak üzere çeşitli nedenlerden araştırılmaktadır. Narsist kelime anlamı, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından “Özsever” olarak tanımlanmıştır. Narsist kelimesi genel olarak, “kişinin kendinin aşırı beğenmesi ve hayran olması” şeklinde de değerlendirilir.