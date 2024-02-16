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Narsist Ne Demek? Eş Anlamlısı Nedir? Narsist TDK anlamı ve Narsist Kelimesinin Cümle Örnekleri

Narsist ne demek, kelime kökeni nedir, eş anlamlısı nelerdir, cümle içindeki örnek kullanımı nelerdir? Narsist kelimesi TDK anlamı nedir? İşte narsist kelimesine dair tüm detaylar.

11:40 - 16/02/2024 Friday
Güncelleme: 11:40 - 16/02/2024 Friday
Yeni Şafak
Narsist
Narsist
İçindekiler

Narsist kelimesinin manası, eş anlamlısı, kelime kökeni ve cümle içindeki örnek kullanımı yazımızda.

Narsist Ne Demek?

Narsist kelimesi, taşıdığı anlam başta olmak üzere çeşitli nedenlerden araştırılmaktadır. Narsist kelime anlamı, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından “Özsever” olarak tanımlanmıştır. Narsist kelimesi genel olarak, “kişinin kendinin aşırı beğenmesi ve hayran olması” şeklinde de değerlendirilir.

Nasist Kelimesinin Kökeni

Narsist kelimesi, köken olarak Yunan mitolojisine dayanmaktadır. Kelime, mitolojik kahraman Narkissos’dan türemiştir.

Narsist Kelimesinin Eş Anlamlısı

Narsist kelimesinin eş anlamlısı "Özsever"dir.

Narsist Kelimesinin Cümle İçinde Kullanım Örnekleri

Narsist kişilik bozukluğü toplumun bütün kesimlerinde her yaştan insanda görülebilir.
Narsistler kendini eleştirilerin üstünde görür.
Narsist bireyler sürekli övgü bekler ve bunun için baskı ortamı kurar.




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Narsist Ne Demek? Eş Anlamlısı Nedir? Narsist TDK anlamı ve Narsist Kelimesinin Cümle Örnekleri