Narsist Ne Demek? Eş Anlamlısı Nedir? Narsist TDK anlamı ve Narsist Kelimesinin Cümle Örnekleri

Narsist kelimesinin manası, eş anlamlısı, kelime kökeni ve cümle içindeki örnek kullanımı yazımızda.
Narsist Ne Demek?
Narsist kelimesi, taşıdığı anlam başta olmak üzere çeşitli nedenlerden araştırılmaktadır. Narsist kelime anlamı, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından “Özsever” olarak tanımlanmıştır. Narsist kelimesi genel olarak, “kişinin kendinin aşırı beğenmesi ve hayran olması” şeklinde de değerlendirilir.
Nasist Kelimesinin Kökeni
Narsist kelimesi, köken olarak Yunan mitolojisine dayanmaktadır. Kelime, mitolojik kahraman Narkissos’dan türemiştir.
Narsist Kelimesinin Eş Anlamlısı
Narsist kelimesinin eş anlamlısı "Özsever"dir.