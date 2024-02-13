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Spesifik Ne Demek? Eş Anlamlısı Nedir? Spesifik Kelimesinin Cümle Örnekleri

Spesifik ne demek, kelime kökeni nedir, eş anlamlısı nelerdir, cümle içindeki örnek kullanımı nelerdir? İşte spesifik kelimesine dair tüm detaylar.

18:06 - 13/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Spesifik nedir?
Spesifik nedir?
İçindekiler

Spesifik kelimesinin manası, eş anlamlısı, kelime kökeni ve cümle içindeki örnek kullanımı yazımızda.

Spesifik Ne Demek?

"Spesifik", belirli bir şeye, duruma veya özelliğe özgü olan, onunla sınırlı veya ona has olan anlamına gelen bir sıfattır. Genellikle, genel veya geniş kavramlardan ziyade daha dar ve özel bir alanı, durumu veya özelliği tanımlamak için kullanılır. Bu kelime, "özel", "ayrıntılı" veya "belirli" anlamına gelen bir ifade olarak kullanılabilir.

Spesifik Kelimesinin Kökeni

"Spesifik" kelimesi, Latince "specificus" kelimesinden türemiştir. Bu kelime, "tür" veya "cins" anlamına gelen "species" ve "-ficus" anlamında olan "yapan, oluşturan" anlamındaki Latince köklerden oluşur. Zamanla, bu kelime İngilizce'ye "specific" olarak geçmiş ve Türkçeye de bu şekilde adapte olmuştur.

Spesifik Eş Anlamlısı

"Spesifik" kelimesinin eş anlamlıları arasında "özel", "belirli", "ayırt edici", "karakteristik" ve "özgü" gibi kelimeler bulunur. Bu kelimeler, bir şeyin belirgin ve özgün özelliklerini vurgulamak için kullanılır.

Spesifik Kelimesinin Cümle İçinde Kullanım Örnekleri

Araştırmada Spesifik Bir Konu: "Bu araştırma, spesifik olarak iklim değişikliğinin bölgesel etkilerine odaklanıyor."

Spesifik Bir Sorun Belirtme: "Toplantıda, spesifik bir sorun üzerinde duruldu; bu, şirketin lojistik süreçleriydi."

Spesifik Özellikler: "Bu bilgisayar programı, spesifik gereksinimleri karşılamak üzere tasarlanmıştır."

Bu metin, "spesifik" kelimesinin anlamı, kökeni, eş anlamlıları ve cümle içerisinde kullanımına dair örnekler içermektedir ve kelimenin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için hazırlanmıştır.

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Spesifik Ne Demek? Eş Anlamlısı Nedir? Spesifik Kelimesinin Cümle Örnekleri