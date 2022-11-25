Adıyaman kura çekimi CANLI: 2022 TOKİ kura sonuçları isim listesi

Adıyaman TOKİ kura sonuçları gündemde yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuruda bulunanlar, kura sonuçlarını beklenirken Adıyaman kura sonuçları asil ve yedek listelerinin nereden sorgulayacaklarını araştırıyor. Peki, Adıyaman TOKİ kuraları nereden nasıl canlı takip edilecek? İşte TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi.

ADIYAMAN CANLI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ

TOKİ kura çekilişleri canlı olarak TOKİ'nin resmi Youtube adresi üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Gaziantep TOKİ kura çekilişlerini aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.

Adıyaman Çelikhan TOKİ kura sonuçları

İsmail Can

Hamdi Dilekçi

Emine İzci

Emine Albayrak

Zahide Özperçin

Ahmet Baran Cam

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Mehmet Ünal

Mustafa Atmaca

Mehmet Büyüktaş

Abuzer Özyaşar

Mehmet Ali Polat

Kemal Çelik

Osman Dağ

Muhammed Emre Şahin

Muhammet İzci

Bilal Cam

Kenan Yelken

Sümeyye Ayaz

Necattni Akçiçek

Metin Yolcu

Mikail Ünlü

Fatih Bulut

Ercan Özdemir

Metin Ulutaş

Hanifi Karci

Kübra Yerlikaya

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Haşim Öğüt

Mesut Demirbağ

Kudret Baştuğ

Faik Karadağlı

İbrahim Soylu

Ömer Sevgi

Yusuf Kaya

Metin Günay

Sedamur Korkmaz

Mahmut Kalak

Mehmet Üzümcü

Enver Şenses

Enes Kaya

Hakan Batur

Halil Sevgi

Adıyaman Kahta konut kura sonuçları

Hekim Altuntaş

Sabri Alptekin

Mehmet Topal

Emir Şahin

Metin Örki

İrfan Koparan

Erdal Barak

Cebrail Şahin

Kadir Kiraç

Burak Serdar Doğan

Bünyamin Güven

Mustafa Bozan

Mustafa Yücel

Fatma Ertaş

Kısmet Sirkeci

Mehmet Nuri Başli

Ali Öztürk

Vahap Tanrıverdi

Kemal Yılmaz

Lütfi Kartal

Zehra Bubaca

Hasan Topal

Nurike Akdoğan

Emine Özpolat

Mahmut Orman

Ahmet Ercan

Ekrem Kaya

Haci Cici

Osman Akgün

Ramazan Aslan

Hikmet Akgül

Cemal Karaman

Ahmet Akboğa

Sabri Baykurt

Fatma Elçi

Eine Türk

Ebubekir Yücekaya

ÖmerErşahin

Mahmut Orman

Hazla Güzel

Fahri Erşahin

Ahmet Alptekin

Ahmet Demir

Bahaeddin Adak

Hakan Demiral

Zeynep Atlıhan

Şeyh Hasan Çelik

Halil Karadoğan

Ali Özbek

Hamza Akıl

İmihan Bozan

Mahmut Karakuş

Osman Yaşar Çevik

Nusret Baran

Suphi Taş

Ramazan Çolak

Mehmet Boğa

Ramazan Çiçek

Mustafa Demir

Aslan Işık

Dedo Kılıç

Leyla Kaya

Abuzer Karataş

Ali Yaşar

Adle Yanan

Recep Durmuş

Ramazan Özkan

Haci Kaplan

Ahmet Karakurt

Mustafa Durmuş

Hacı Barak

Güneş Poyraz

Mehmet Avseren

Yadigar Kuş

Abuzer Erşahin

Tahsin Tanyıldız

Gizem Turan

Özcan Karaman

Mehmet Nurullah Doğan

Nimet Keskin

Ayhan Şahin

Hasan Demirtaş

Recep Aluç

Ömer Faruk Çekin

Celal Tuldarı

Mustafa Taşkin

Hasret Denizhan

Kader Arslan

Mustafa Salgını

Sadık Akgül

Abdullah Bubaca

Cengiz Kayhan

Arif Çelik

Mustafa Güngörmez

Elif Ecem Gergerli

Abdullah Aruk

Mert Sadık Hallaç

Beyhan Çiçek

Mehmet Kaya

Kadir Kabak

Eda Avseren

Mehmet Fırat

Taner Bayram

Mahmut Yavuzaslan

Perihan Ayaz

Furkan Ardıç

Mehmet Özlemiş

Ramazan Yıldırım

Tuncay Deniz

Yusuf Baran

Bilal Yinanli

Elif Özer

Yusuf dişkaya

Mehmet Furkan Kaplan

Abuzer Kısacık

Mücahit Arutay

Saliha Savaş

Gamze Tümen

TOKİ Adıyaman merkez kura sonuçları

Bekir Türkmen

Zeynep Cumert

Abdulvahap Koyuncu

Mahmut Deniz

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Hatice Merve Coşkun

Fatma Turan

Pınar Durmaz

Mehmet Bulut

Hanife Karadoğan

Yunus Yardım

İbrahim Halil Kocadayı

Mehmet Emin Karataş

Zeliha Eskici

Arif Özer

Kenan Türkmen

Sadık Çağ

Ali Kaçmaz

Ümit Kıvanç Kara

Nusret Doğan

Mehmet Şahin

Mahmut Günürmüş

Rabia Alagöz

Türkan Bağlam

ADIYAMAN CANLI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ İZLE

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Adıyaman TOKİ kura sonuçları isim listesi

Gaziantep TOKİ kura sonuçları yapılacak kura çekilişinin hemen ardından belli olacaktır. Gaziantep TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesini haberimize ekleyeceğiz.

ADIYAMAN TOKİ KURA SONUÇ EKRANI

Adıyaman’ın hangi ilçelerine TOKİ konut yapacak?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Adıyaman’da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 2 bin 6509 arsa satışı yapılacak. TOKİ Adıyaman konutları Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Sincik ve Tut ilçesinde yapılacak.

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