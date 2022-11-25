Özgün Adıyaman kura çekimi CANLI 2022 TOKİ kura sonuçları isim listesi
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Adıyaman kura çekimi CANLI: 2022 TOKİ kura sonuçları isim listesi

Adıyaman TOKİ kura çekilişi sonuçları bugün belli oluyor. 7 Kasım günü başlayan kura çekiminde ikinci etap arasında yer alan 12 ilde konutların hak sahipleri belirleniyor. Adıyaman Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Sincik ve Tut TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi canlı yayının ardından belli oldu. İşte 24 Kasım Salı Adıyaman TOKİ canlı yayını, kura sonuçları, asil ve yedek isim listesi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CANLI | Adıyaman TOKİ kura çekilişi: Adıyaman TOKİ sonuçları, 2+1 3+1 konutları asil ve yedek isim listesi sorgulama!
Adıyaman TOKİ kura sonuçları

Adıyaman TOKİ kura sonuçları gündemde yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuruda bulunanlar, kura sonuçlarını beklenirken Adıyaman kura sonuçları asil ve yedek listelerinin nereden sorgulayacaklarını araştırıyor. Peki, Adıyaman TOKİ kuraları nereden nasıl canlı takip edilecek? İşte TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi.

ADIYAMAN CANLI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ

TOKİ kura çekilişleri canlı olarak TOKİ'nin resmi Youtube adresi üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Gaziantep TOKİ kura çekilişlerini aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.

Adıyaman Çelikhan TOKİ kura sonuçları

İsmail Can

Hamdi Dilekçi

Emine İzci

Emine Albayrak

Zahide Özperçin

Ahmet Baran Cam

Mehmet Ünal

Mustafa Atmaca

Mehmet Büyüktaş

Abuzer Özyaşar

Mehmet Ali Polat

Kemal Çelik

Osman Dağ

Muhammed Emre Şahin

Muhammet İzci

Bilal Cam

Kenan Yelken

Sümeyye Ayaz

Necattni Akçiçek

Metin Yolcu

Mikail Ünlü

Fatih Bulut

Ercan Özdemir

Metin Ulutaş

Hanifi Karci

Kübra Yerlikaya

Haşim Öğüt

Mesut Demirbağ

Kudret Baştuğ

Faik Karadağlı

İbrahim Soylu

Ömer Sevgi

Yusuf Kaya

Metin Günay

Sedamur Korkmaz

Mahmut Kalak

Mehmet Üzümcü

Enver Şenses

Enes Kaya

Hakan Batur

Halil Sevgi

Adıyaman Kahta konut kura sonuçları

  • Hekim Altuntaş
  • Sabri Alptekin
  • Mehmet Topal
  • Emir Şahin
  • Metin Örki
  • İrfan Koparan
  • Erdal Barak
  • Cebrail Şahin
  • Kadir Kiraç
  • Burak Serdar Doğan
  • Bünyamin Güven
  • Mustafa Bozan
  • Mustafa Yücel
  • Fatma Ertaş
  • Kısmet Sirkeci
  • Mehmet Nuri Başli
  • Ali Öztürk
  • Vahap Tanrıverdi
  • Kemal Yılmaz
  • Lütfi Kartal
  • Zehra Bubaca
  • Hasan Topal
  • Nurike Akdoğan
  • Emine Özpolat
  • Mahmut Orman
  • Ahmet Ercan
  • Ekrem Kaya
  • Haci Cici
  • Osman Akgün
  • Ramazan Aslan
  • Hikmet Akgül
  • Cemal Karaman
  • Ahmet Akboğa
  • Sabri Baykurt
  • Fatma Elçi
  • Eine Türk
  • Ebubekir Yücekaya
  • ÖmerErşahin
  • Mahmut Orman
  • Hazla Güzel
  • Fahri Erşahin
  • Ahmet Alptekin
  • Ahmet Demir
  • Bahaeddin Adak
  • Hakan Demiral
  • Zeynep Atlıhan
  • Şeyh Hasan Çelik
  • Halil Karadoğan
  • Ali Özbek
  • Hamza Akıl
  • İmihan Bozan
  • Mahmut Karakuş
  • Osman Yaşar Çevik
  • Nusret Baran
  • Suphi Taş
  • Ramazan Çolak
  • Mehmet Boğa
  • Ramazan Çiçek
  • Mustafa Demir
  • Aslan Işık
  • Dedo Kılıç
  • Leyla Kaya
  • Abuzer Karataş
  • Ali Yaşar
  • Adle Yanan
  • Recep Durmuş
  • Ramazan Özkan
  • Haci Kaplan
  • Ahmet Karakurt
  • Mustafa Durmuş
  • Hacı Barak
  • Güneş Poyraz
  • Mehmet Avseren
  • Yadigar Kuş
  • Abuzer Erşahin
  • Tahsin Tanyıldız
  • Gizem Turan
  • Özcan Karaman
  • Mehmet Nurullah Doğan
  • Nimet Keskin
  • Ayhan Şahin
  • Hasan Demirtaş
  • Recep Aluç
  • Ömer Faruk Çekin
  • Celal Tuldarı
  • Mustafa Taşkin
  • Hasret Denizhan
  • Kader Arslan
  • Mustafa Salgını
  • Sadık Akgül
  • Abdullah Bubaca
  • Cengiz Kayhan
  • Arif Çelik
  • Mustafa Güngörmez
  • Elif Ecem Gergerli
  • Abdullah Aruk
  • Mert Sadık Hallaç
  • Beyhan Çiçek
  • Mehmet Kaya
  • Kadir Kabak
  • Eda Avseren
  • Mehmet Fırat
  • Taner Bayram
  • Mahmut Yavuzaslan
  • Perihan Ayaz
  • Furkan Ardıç
  • Mehmet Özlemiş
  • Ramazan Yıldırım
  • Tuncay Deniz
  • Yusuf Baran
  • Bilal Yinanli
  • Elif Özer
  • Yusuf dişkaya
  • Mehmet Furkan Kaplan
  • Abuzer Kısacık
  • Mücahit Arutay
  • Saliha Savaş
  • Gamze Tümen

TOKİ Adıyaman merkez kura sonuçları

Bekir Türkmen

Zeynep Cumert

Abdulvahap Koyuncu

Mahmut Deniz

Hatice Merve Coşkun

Fatma Turan

Pınar Durmaz

Mehmet Bulut

Hanife Karadoğan

Yunus Yardım

İbrahim Halil Kocadayı

Mehmet Emin Karataş

Zeliha Eskici

Arif Özer

Kenan Türkmen

Sadık Çağ

Ali Kaçmaz

Ümit Kıvanç Kara

Nusret Doğan

Mehmet Şahin

Mahmut Günürmüş

Rabia Alagöz

Türkan Bağlam

ADIYAMAN CANLI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ İZLE

Adıyaman TOKİ kura sonuçları isim listesi

Gaziantep TOKİ kura sonuçları yapılacak kura çekilişinin hemen ardından belli olacaktır. Gaziantep TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesini haberimize ekleyeceğiz.

ADIYAMAN TOKİ KURA SONUÇ EKRANI

Adıyaman’ın hangi ilçelerine TOKİ konut yapacak?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Adıyaman’da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 2 bin 6509 arsa satışı yapılacak. TOKİ Adıyaman konutları Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Sincik ve Tut ilçesinde yapılacak.

TOKİ müstakil konut arsaları nasıl olacak?
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