Adıyaman kura çekimi CANLI: 2022 TOKİ kura sonuçları isim listesi

Adıyaman TOKİ kura sonuçları gündemde yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuruda bulunanlar, kura sonuçlarını beklenirken Adıyaman kura sonuçları asil ve yedek listelerinin nereden sorgulayacaklarını araştırıyor. Peki, Adıyaman TOKİ kuraları nereden nasıl canlı takip edilecek? İşte TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi.
ADIYAMAN CANLI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ
TOKİ kura çekilişleri canlı olarak TOKİ'nin resmi Youtube adresi üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Gaziantep TOKİ kura çekilişlerini aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.
Adıyaman Çelikhan TOKİ kura sonuçları
İsmail Can
Hamdi Dilekçi
Emine İzci
Emine Albayrak
Zahide Özperçin
Ahmet Baran Cam
Mehmet Ünal
Mustafa Atmaca
Mehmet Büyüktaş
Abuzer Özyaşar
Mehmet Ali Polat
Kemal Çelik
Osman Dağ
Muhammed Emre Şahin
Muhammet İzci
Bilal Cam
Kenan Yelken
Sümeyye Ayaz
Necattni Akçiçek
Metin Yolcu
Mikail Ünlü
Fatih Bulut
Ercan Özdemir
Metin Ulutaş
Hanifi Karci
Kübra Yerlikaya
Haşim Öğüt
Mesut Demirbağ
Kudret Baştuğ
Faik Karadağlı
İbrahim Soylu
Ömer Sevgi
Yusuf Kaya
Metin Günay
Sedamur Korkmaz
Mahmut Kalak
Mehmet Üzümcü
Enver Şenses
Enes Kaya
Hakan Batur
Halil Sevgi
Adıyaman Kahta konut kura sonuçları
- Hekim Altuntaş
- Sabri Alptekin
- Mehmet Topal
- Emir Şahin
- Metin Örki
- İrfan Koparan
- Erdal Barak
- Cebrail Şahin
- Kadir Kiraç
- Burak Serdar Doğan
- Bünyamin Güven
- Mustafa Bozan
- Mustafa Yücel
- Fatma Ertaş
- Kısmet Sirkeci
- Mehmet Nuri Başli
- Ali Öztürk
- Vahap Tanrıverdi
- Kemal Yılmaz
- Lütfi Kartal
- Zehra Bubaca
- Hasan Topal
- Nurike Akdoğan
- Emine Özpolat
- Mahmut Orman
- Ahmet Ercan
- Ekrem Kaya
- Haci Cici
- Osman Akgün
- Ramazan Aslan
- Hikmet Akgül
- Cemal Karaman
- Ahmet Akboğa
- Sabri Baykurt
- Fatma Elçi
- Eine Türk
- Ebubekir Yücekaya
- ÖmerErşahin
- Mahmut Orman
- Hazla Güzel
- Fahri Erşahin
- Ahmet Alptekin
- Ahmet Demir
- Bahaeddin Adak
- Hakan Demiral
- Zeynep Atlıhan
- Şeyh Hasan Çelik
- Halil Karadoğan
- Ali Özbek
- Hamza Akıl
- İmihan Bozan
- Mahmut Karakuş
- Osman Yaşar Çevik
- Nusret Baran
- Suphi Taş
- Ramazan Çolak
- Mehmet Boğa
- Ramazan Çiçek
- Mustafa Demir
- Aslan Işık
- Dedo Kılıç
- Leyla Kaya
- Abuzer Karataş
- Ali Yaşar
- Adle Yanan
- Recep Durmuş
- Ramazan Özkan
- Haci Kaplan
- Ahmet Karakurt
- Mustafa Durmuş
- Hacı Barak
- Güneş Poyraz
- Mehmet Avseren
- Yadigar Kuş
- Abuzer Erşahin
- Tahsin Tanyıldız
- Gizem Turan
- Özcan Karaman
- Mehmet Nurullah Doğan
- Nimet Keskin
- Ayhan Şahin
- Hasan Demirtaş
- Recep Aluç
- Ömer Faruk Çekin
- Celal Tuldarı
- Mustafa Taşkin
- Hasret Denizhan
- Kader Arslan
- Mustafa Salgını
- Sadık Akgül
- Abdullah Bubaca
- Cengiz Kayhan
- Arif Çelik
- Mustafa Güngörmez
- Elif Ecem Gergerli
- Abdullah Aruk
- Mert Sadık Hallaç
- Beyhan Çiçek
- Mehmet Kaya
- Kadir Kabak
- Eda Avseren
- Mehmet Fırat
- Taner Bayram
- Mahmut Yavuzaslan
- Perihan Ayaz
- Furkan Ardıç
- Mehmet Özlemiş
- Ramazan Yıldırım
- Tuncay Deniz
- Yusuf Baran
- Bilal Yinanli
- Elif Özer
- Yusuf dişkaya
- Mehmet Furkan Kaplan
- Abuzer Kısacık
- Mücahit Arutay
- Saliha Savaş
- Gamze Tümen
TOKİ Adıyaman merkez kura sonuçları
Bekir Türkmen
Zeynep Cumert
Abdulvahap Koyuncu
Mahmut Deniz
Hatice Merve Coşkun
Fatma Turan
Pınar Durmaz
Mehmet Bulut
Hanife Karadoğan
Yunus Yardım
İbrahim Halil Kocadayı
Mehmet Emin Karataş
Zeliha Eskici
Arif Özer
Kenan Türkmen
Sadık Çağ
Ali Kaçmaz
Ümit Kıvanç Kara
Nusret Doğan
Mehmet Şahin
Mahmut Günürmüş
Rabia Alagöz
Türkan Bağlam
ADIYAMAN CANLI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ İZLE
Adıyaman TOKİ kura sonuçları isim listesi
Gaziantep TOKİ kura sonuçları yapılacak kura çekilişinin hemen ardından belli olacaktır. Gaziantep TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesini haberimize ekleyeceğiz.
ADIYAMAN TOKİ KURA SONUÇ EKRANI
Adıyaman’ın hangi ilçelerine TOKİ konut yapacak?
Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Adıyaman’da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 2 bin 6509 arsa satışı yapılacak. TOKİ Adıyaman konutları Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Sincik ve Tut ilçesinde yapılacak.