Niğde TOKİ kura çekimi canlı izle! 9 Aralık Niğde TOKİ sosyal konut kura sonuçları, isim listesi

Niğde TOKİ kura sonuçları belli oldu mu sorusunun cevabı Niğdeliler tarafından araştırılmaya başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ kura sonuçlarını merak ve heyecanla bekliyorlar. Peki Niğde TOKİ isim listesi açıklandı mı? Niğde, Bor, Çamadı, Çiftlik, Merkez kuraları sonuçlandı mı?

NİĞDE KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Niğde TOKİ kura çekimi 9 Aralık tarihinde saat 10.00’da başlayacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden akşam saatlerinde ulaşılabilecek.

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TOKİ NİĞDE CANLI KURA SONUÇLARI

TOKİ NİĞDE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

NİĞDE TOKİ KONUTLARI HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?

toki

8-18 ARALIK 2022 TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

13 ilde gerçekleştirilecek 8-18 Aralık TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

8 Aralık: Aksaray ve Çankırı

9 Aralık: Kastamonu ve Niğde

10 Aralık: Sinop ve Kayseri

11 Aralık: Kayseri

12 Aralık: Tokat ve Samsun

13 Aralık: Samsun ve Amasya

14 Aralık: Samsun ve Çorum

15 Aralık: Çorum ve Ordu

16 Aralık: Ordu ve Sivas

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17 Aralık: Sivas ve Giresun

18 Aralık: Sivas

NOT: Aksaray Sarıyahşi; Çankırı Yapraklı, Bayramören; Kastamonu Küre; Sinop Saraydüzü; Kayseri Akkışla, Felahiye, Özvatan; Sinop Saraydüzü; Tokat Yeşilyurt; Çorum Ortaköy, Laçin; Sivas Altınyayla ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.