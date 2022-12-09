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Niğde TOKİ kura çekimi canlı izle! 9 Aralık Niğde TOKİ sosyal konut kura sonuçları, isim listesi

TOKİ sosyal konut projesi kura takvimine göre 9 Aralık bugün Niğde kuraları çekiliyor. Tek günde tamamlanacak hak sahibi belirleme kuraları Aktaş, Bor, Çamardı, Çiftlik Azatlı, Merkez ilçelerinde gerçekleşecek. Niğde TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı ziyaret edilmeye başladı. 250 bin sosyal konut kurasında 5 ilçede toplamda bin konut sahiplerini bulacak. Niğde TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı takip edilmeye başladı. Peki, Niğde TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CANLI: NİĞDE TOKİ SONUÇLARI- 9 Aralık Niğde TOKİ 2+1 3+1 kura çekilişi sonuçları, yedek ve asil isim listesi sorgulama
Niğde Canlı TOKİ

Niğde TOKİ kura sonuçları belli oldu mu sorusunun cevabı Niğdeliler tarafından araştırılmaya başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ kura sonuçlarını merak ve heyecanla bekliyorlar. Peki Niğde TOKİ isim listesi açıklandı mı? Niğde, Bor, Çamadı, Çiftlik, Merkez kuraları sonuçlandı mı?

NİĞDE KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Niğde TOKİ kura çekimi 9 Aralık tarihinde saat 10.00’da başlayacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden akşam saatlerinde ulaşılabilecek.

TOKİ NİĞDE CANLI KURA SONUÇLARI

TOKİ NİĞDE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

NİĞDE TOKİ KONUTLARI HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?

toki
toki

8-18 ARALIK 2022 TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

13 ilde gerçekleştirilecek 8-18 Aralık TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

8 Aralık: Aksaray ve Çankırı

9 Aralık: Kastamonu ve Niğde

10 Aralık: Sinop ve Kayseri

11 Aralık: Kayseri

12 Aralık: Tokat ve Samsun

13 Aralık: Samsun ve Amasya

14 Aralık: Samsun ve Çorum

15 Aralık: Çorum ve Ordu

16 Aralık: Ordu ve Sivas

17 Aralık: Sivas ve Giresun

18 Aralık: Sivas

NOT: Aksaray Sarıyahşi; Çankırı Yapraklı, Bayramören; Kastamonu Küre; Sinop Saraydüzü; Kayseri Akkışla, Felahiye, Özvatan; Sinop Saraydüzü; Tokat Yeşilyurt; Çorum Ortaköy, Laçin; Sivas Altınyayla ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.

Kastamonu TOKİ kura çekimi canlı izle! 9 Aralık Kastamonu TOKİ sosyal konut kura sonuçları belli oldu mu?
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