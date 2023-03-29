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Canlı Skor

Canlı skor sayfamızda futbol, basketbol, voleybol, f1, tenis ve diğer spor müsabakalarını anlık takip edebilirsiniz. Türkiye ve dünyadaki tüm liglere ve spor müsabakalarına ait canlı maç sonuçları, canlı maç anlatımı, maç sonuçları ve maç skorları Yenişafak’ta.

12:54 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Canlı skor - Canlı maç sonuçları

Canlı skor - Canlı maç sonuçları

Milyonlarca insan dünyanın dört bir yanındaki spor müsabakalarını canlı olarak takip ediyor. Türkiye’deki ve dünyadaki tüm spor müsabakalarının anlık takibine ve sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

CANLI SKOR FUTBOL

Futbol, dünya genelinde en popüler sporlardan biridir ve milyarlarca insanın tutkusu haline gelmiştir. Yalnızca bir spor değil aynı zamanda bir kültür haline gelen futbol dünya üzerinde birçok kişi tarafından anlık olarak takip ediliyor. Tüm liglerde ki fikstürlere, puan durumlarına, canlı skora ve canlı sonuçlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Tüm liglerde ki fikstürlere, puan durumlarına, canlı skora ve canlı sonuçlara ulaşmak için

BASKETBOL

Basketbol, dört periyottan oluşan ve beşer kişilik iki takımdan oluşan dünyanın en sevilen ve popüler sporlarından bir tanesi. Dünya üzerindeki tüm basketbol maçlarının canlı skorlarına ve canlı sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Basketbol maçlarının canlı skorlarına ve canlı sonuçlarına ulaşmak için

VOLEYBOL

Voleybol, iki takım arasında oynanan ve oyuncuların topu file üzerinden karşı tarafa geçirmeye çalıştığı bir takım sporudur. Oyuncuların amaçları, topu karşı takımın sahasına düşürmek veya karşı takımın topu kontrol edememesini sağlamaktır. Son yıllarda popüler hale gelen voleybol binler sporsever tarafından takip ediliyor. Tüm voleybol maçlarının canlı sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Voleybol canlı skor ve canlı maç sonuçlarına ulaşmak için






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1 saat önce
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