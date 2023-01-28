TOKİ sosyal kura takviminde bu hafta gerçekleştirilecek kuralar belli oldu. 23 Ocak'tan itibaren çekilecek kuralar 8 Şubat tarihine kadar devam edecek. TOKİ Şubat ayında Çanakkale, Manisa, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar illerinde kura çekilişi yapılacak. İşte Şubat ayı TOKİ kura tarihleri...