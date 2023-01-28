|
Özgün

TOKİ Bursa Büyükorhan, Harmancık, Keles, Orhaneli ilçeleri canlı kura çekilişi bugün gerçekleştirilecek

TOKİ Bursa kura çekilişi 13 ilçede gerçekleştirilecek. TOKİ Bursa kura çekilişi 23 Ocak'ta başladı. Bursa Karacabey ilçesi ile başlayan kura çekilişleri bugün de canlı kura çekilişi ile devam edecek. 28 Ocak Bursa canlı kura çekilişi Büyükorhan, Harmancık, Keles, Orhaneli ilçeleri için yapılacak. Peki, TOKİ Bursa canlı kura çekilişi nasıl izlenir, kura sonuçları nereden öğrenilir?

10:09 . 28/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
TOKİ Bursa canlı kura çekilişi

TOKİ Bursa canlı kura çekilişi

TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Bursa'de devam ediyor. Bursa'nin Büyükorhan, Harmancık, Keles, Orhaneli ilçesinin çekilişinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar Bursa TOKİ çekiliş sonuçlarını bugün öğrenecek.

BURSA CANLI KURA ÇEKİLİŞİ NASIL İZLENİR?

TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı olarak noter huzurunda gerçekleştiriliyor. TOKİ kura sonuçları https://toki.tv/ adresi üzerinden ve TOKİ YouTube internet sitesi sayfasından canlı olarak izleniyor.


TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" şeklinde konuştu.

TOKİ BURSA KURA TARİHLERİ

Karacabey Yenikaraağaç Mahallesi 23.01.2021 10.00

Nilüfer İlçesi 25.01.2021 10.00

Orhangazi İlçesi Arapzade Mahallesi 25.01.2021 10.00

Gürsu İlçesi Dışkayaköyü Mahallesi 26.01.2021 10.00

İnegöl İlçesi Karalar Mahallesi 26.01.2021 10.00

Kestel İlçesi Seymen Mahallesi 26.01.2021 10.00

Karacabey İlçesi Taşlık Mahallesi 27.01.2021 10.00

Mustafakemalpaşa İlçesi Yalıntaş Mahallesi 27.01.2021 10.00

Yenişehir İlçesi Subaşı Mahallesi 27.01.2021 10.00

Büyükorhan İlçesi Orhan Mahallesi 28.01.2021 10.00

Harmancık İlçesi 28.01.2021 10.00

Keles İlçesi 28.01.2021 10.00

Orhaneli İlçesi 28.01.2021 10.00

BURSA İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

Büyükorhan 96, Harmancık 150, Keles 140, Orhaneli 268



#toki
#bursa toki
#bursa canlo toki
#bursa kura çekilişi
#28 ocak toki
#toki kura çekilişi
1 saat önce
default-profile-img
TOKİ Bursa Büyükorhan, Harmancık, Keles, Orhaneli ilçeleri canlı kura çekilişi bugün gerçekleştirilecek
Hindistan Hava Kuvvetlerine ait iki jet düştü: Ölü ve yaralılar var
Bu kavun ağaçta yetişiyor
Tunceli’de özlenen kar yağışı başladı
Araç sahipleri dikkat: MTV'de ilk taksit ödemesi için son 4 gün
Sakarya’da yüksek kesimlere yılın ilk karı yağdı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.