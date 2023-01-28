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TOKİ Bursa canlı kura çekilişi
TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Bursa'de devam ediyor. Bursa'nin Büyükorhan, Harmancık, Keles, Orhaneli ilçesinin çekilişinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar Bursa TOKİ çekiliş sonuçlarını bugün öğrenecek.
TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı olarak noter huzurunda gerçekleştiriliyor. TOKİ kura sonuçları https://toki.tv/ adresi üzerinden ve TOKİ YouTube internet sitesi sayfasından canlı olarak izleniyor.
TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" şeklinde konuştu.
Karacabey Yenikaraağaç Mahallesi 23.01.2021 10.00
Nilüfer İlçesi 25.01.2021 10.00
Orhangazi İlçesi Arapzade Mahallesi 25.01.2021 10.00
Gürsu İlçesi Dışkayaköyü Mahallesi 26.01.2021 10.00
İnegöl İlçesi Karalar Mahallesi 26.01.2021 10.00
Kestel İlçesi Seymen Mahallesi 26.01.2021 10.00
Karacabey İlçesi Taşlık Mahallesi 27.01.2021 10.00
Mustafakemalpaşa İlçesi Yalıntaş Mahallesi 27.01.2021 10.00
Yenişehir İlçesi Subaşı Mahallesi 27.01.2021 10.00
Büyükorhan İlçesi Orhan Mahallesi 28.01.2021 10.00
Harmancık İlçesi 28.01.2021 10.00
Keles İlçesi 28.01.2021 10.00
Orhaneli İlçesi 28.01.2021 10.00
Büyükorhan 96, Harmancık 150, Keles 140, Orhaneli 268