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ÇAYKUR 2. sürgün çay alımına başladı

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, birinci sürgün alımların 10 Mayıs'ta başlayıp 26 Haziran'da tamamlandığı belirtildi. ÇAYKUR, ikinci sürgün çay alımlarına ise başladı. Peki yaş çay destek ödemeleri yattı mı?

11:39 . 4/07/2023 Salı
Yeni Şafak
ÇAYKUR 2. sürgün çay alımlarına devam ediyor

ÇAYKUR 2. sürgün çay alımlarına devam ediyor

ÇAYKUR, ikinci sürgün çay alımlarına bugün itibarıyla başladı. ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, birinci sürgün alımların 10 Mayıs'ta başlayıp 26 Haziran'da tamamlandığı belirtildi.

Bu kampanya döneminde 194 bin 351 ton yaş çay alımı yapıldığına işaret edilen açıklamada, hava şartlarının iyi gitmesiyle ikinci sürgün alımlarının erken başladığı aktarıldı.

Açıklamada, ikinci sürgün yaş çay alımlarının bugün itibarıyla başladığı kaydedilen açıklamada, "Bilindiği gibi kaliteli çay üretimi kaliteli çay hasadından geçer. Bu anlamda üreticilerimizin çay bahçelerini yabancı ottan temizlemeleri ve kaliteli ürün hasat etmeleri, çayımız ve geleceğimiz açısından önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

2023 yaş çay alım fiyatı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de yaptığı konuşmada 2023 yılı yaş çay alım fiyatlarını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş çay alım fiyatının yüzde 64 artırılarak 11.30 liraya yükseltildiğini söylemişti.

Yaş çay destek ödemeleri yattı mı?

Çaykur'dan yaş çay destek ödemeleriyle ilgili açıklama geldi. Resmi adresi duyurular ekranından açıklama yapan Çaykur, yaş çay destek ödemelerinin hesaplara yattığını duyurdu.

Tarım ve Orman eski Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından, tarımsal destek ödemelerine ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetmişti:

"1 milyar 268 milyon 568 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." Buna göre, fındık alan bazlı gelir desteği olarak 845 milyon 133 bin 986 lira, yaş çay desteği olarak 379 milyon 492 bin 146 lira, hububat-bakliyat ve dane mısır desteği olarak 25 milyon 641 bin 987 lira, bombus arısı kullanım desteği olarak 18 milyon 261 bin 600 lira, damızlık ana arı desteği olarak 38 bin 700 lira ödeme yapılacak."


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#çaykur
#yaş çay alımı
#2. sürgün çay alımı
32 dakika önce
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