Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) fabrikalarında istihdam edilmek üzere 1365 personel alımı yapılacağına dair bir duyuru yayımladı. ÇAYKUR’un personel alımına dair, ÇAYKUR işçi alımı başvurusu ne zaman? ÇAYKUR işçi alımı şartları neler? ÇAYKUR işçi alımı hangi kadrolara yapılacak? gibi soruların tamamı söz konusu duyuru ile yanıtlandı.

ÇAYKUR 1365 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) her yıl olduğu gibi bu yıl da mevsimlik işçi alımı gerçekleştirecek.

ÇAYKUR’un 1365 mevsimlik işçi alımı için başvurular 29 Mart 2023 Çarşamba günü başlayacak ve 3 Nisan 2023 Pazartesi günü son bulacak. ÇAYKUR fabrikalarında mevsimlik işçi olarak çalışmak isteyen vatandaşların bu tarihler arasında başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Başvurular Türkiye İş Kurumu İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

ÇAYKUR’un gerçekleştireceği 1365 kişilik işçi alımına başvuruda bulunmak için her kadro için bazı özel şartlar bulunuyor. Örneğin bu alımla 52 engelli işçi ve 21 eski mahkum işçi alımı gerçekleştirilecek. Dolayısıyla bu kadrolara başvurmak için bu şartları yerine getirmek gerekiyor. Bunun yanında başvuruda bulunmak için herhangi bir ikamet zorunluluğu bulunmuyor. Ancak işçilerin 5 yıl boyunca aynı yerde çalışma zorunluluğu bulunuyor.

ÇAYKUR 1365 İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

Özellikle Karadeniz bölgesinde mevsimlik işçi olarak çalışarak geçimini sağlayan vatandaşların beklediği o açıklama geldi. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) 2023 yılı için mevsimlik işçi alımı duyurusunu yayımladı. Mevsimlik işçilerin en çok merak ettiği ÇAYKUR işçi alımı hangi kadrolara yapılacak? sorusu da bu duyuru ile birlikte yanıt bulmuş oldu. ÇAYKU şu kadrolar için personel alımı gerçekleştirecek;

1041 Beden işçisi

166 Meslek lisesi ve dengi okul mezunu

85 Çay eksperi

52 Engelli geçici işçi

21 Eski hükümlü geçici işçi







