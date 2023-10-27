Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Rizespor'a konuk oluyor. Devler Ligi'nde Bayern'e karşı aldığı mağlubiyetin ardından moral bulmak isteyen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'den 2 puan eksikle ligde 2. sırada bulunuyor. Kadir Sağlam'ın düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı 28 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

LİGDE SON 8 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Bitexen Antalyaspor ve Beşiktaş'ı mağlup etti.

Galatasaray, ayrıca Süper Lig'deki son 15 maçında mağlup olmadı. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. "Cimbom" bu sezon da ligde çıktığı 9 maçın 8'ini kazandı, birinde berabere kaldı.







