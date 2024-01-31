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2024 Şubat ayı askerlik sorgulama e-devlet ekranı üzerinden ve şubelerden yapılacak! Adayların gözü celp tarihlerinde... Askerlik yerleri açıklandı mı?

Bedelli askerlik yerleri 25 Ocak tarihinde açıklanmıştı. MSB, geçtiğimiz günlerde açıkladığı bedelli sınıflandırma sonuçları ardından er, yedek subay ve yedek astsubayların görev yerlerini açıklıyor. Bu noktada ise 2024 MSB Şubat ayı askerlik sınıflandırma sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu yanıt arıyor. Peki, Askerlik yerleri açıklandı mı? İşte, MSB 2024 celp ve sevk tarihleri!

08:31 - 31/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 08:54 - 31/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Askerlik
Askerlik

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2024 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt bulundu. Askerlik görevini yapmak için sabırsızlıkla bekleyen adaylar, özellikle yedek subay, yedek astsubay ve erler için şubat ayı askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarihleri merak ediyor. İşte 2024 Şubat ayı askerlik yeri sorgulama ekranı...

ŞUBAT 2024 ASKERLİK CELPLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 01 Şubat 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.

Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ

Er adayları 2024 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde askerlik yerlerine sevk edilecek:

8 Şubat 2024

7 Mart 2024

18 Nisan 2024

16 Mayıs 2024

27 Haziran 2024

25 Temmuz 2024

22 Ağustos 2024

19 Eylül 2024

17 Ekim 2024

14 Kasım 2024

12 Aralık 2024

MSB SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 08 Şubat 2024

Er (2’nci Grup) 07 Mart 2024

Er (3’üncü Grup) 18 Nisan 2024

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.



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