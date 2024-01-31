Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2024 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt bulundu. Askerlik görevini yapmak için sabırsızlıkla bekleyen adaylar, özellikle yedek subay, yedek astsubay ve erler için şubat ayı askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarihleri merak ediyor. İşte 2024 Şubat ayı askerlik yeri sorgulama ekranı...