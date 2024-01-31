Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2024 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt bulundu. Askerlik görevini yapmak için sabırsızlıkla bekleyen adaylar, özellikle yedek subay, yedek astsubay ve erler için şubat ayı askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarihleri merak ediyor. İşte 2024 Şubat ayı askerlik yeri sorgulama ekranı...
ŞUBAT 2024 ASKERLİK CELPLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 01 Şubat 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır.
Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.
Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.
YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ
Er adayları 2024 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde askerlik yerlerine sevk edilecek:
8 Şubat 2024
7 Mart 2024
18 Nisan 2024
16 Mayıs 2024
27 Haziran 2024
25 Temmuz 2024
22 Ağustos 2024
19 Eylül 2024
17 Ekim 2024
14 Kasım 2024
12 Aralık 2024
MSB SEVK TARİHLERİ
Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 08 Şubat 2024
Er (2’nci Grup) 07 Mart 2024
Er (3’üncü Grup) 18 Nisan 2024
Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.