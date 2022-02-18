Özgün Cemre düştü mü? 2022 ilk cemre ne zaman düşecek?
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Cemre düştü mü? 2022 ilk cemre ne zaman düşecek?

Cemre düşmesi için geri sayım başladı. Baharın gelişini temsil eden ve şubat ayında birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşen cemre gündemde yer alıyor. Soğuk kış günlerinin ardından sıcaklıkları arttığı inanılan cemre ilk kez havaya düşecek. Cemre ne zaman, nereye düşüyor, 2022 Cemre düşmesi nedir? İşte havaya, toprağa, suya cemre düşme tarihleri...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cemre düştü mü? 2022 ilk cemre ne zaman düşecek?
CEMRE

Türk ve Osmanlı dönemlerinde de yeri olan cemreler, 7 gün arayla ilk başta havaya, ardından suya ve son olarak da toprağa düşer. Cemrelerin düşmesinin ardından ilkbahar gelir, havalar ısınmaya başlar.

CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Havaya, suya ve toprağa sırasıyla düşen cemrenin tarımsal faaliyetlerin de başlayacağına inanılıyor. Topraktan önce cemre ilk olarak 19-20 Şubat'ta havaya düşecek. İkincisi ise 26-27 Şubat'ta suya düşecek.

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Arapça’dan gelen, “Cemre”‘nin sözlük anlamı kor, yani ateştir. Halk arasında da sıcaklığın artmasını haber eder. Cemreler, ilkbahar başlamadan önce 7 gün arayla havaya, suya ve sonrasında toprağa düşer. Bu düşen cemreler nedeniyle hava, su ve toprağın ısındığına inanılır.

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