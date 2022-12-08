Özgün Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattı ne zaman tamamlanacak?
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Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattı ne zaman tamamlanacak?

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı olan Çerkezköy-Kapıkule hattında son düzlüğe girildi. Haziran 2019'da yapımına başlanan Çerkezköy-Kapıkule hattında fiziki ray serim işlemleri devam ediyor. Peki Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattı ne zaman açılacak? İşte Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren güzergahları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattı ne zaman açılacak?
Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattı ne zaman açılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının önemli projelerinden biri olarak öne çıkan projede yaklaşık 57 kilometre hat serimi yapıldı. Bu bölgelerde makineli ayarlama işlemleri sürüyor. Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, devam eden çalışmaları yerinde inceledikten sonra yaptığı açıklamada, projenin ilk etabının büyük kısmının tamamlandığını belirtti.

Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattı ne zaman tamamlanacak?

Kırbıyık, "Edirne kısmını da içinde bulunduran Çerkezköy-Kapıkule hattıyla ilgili yapım çalışmaları 2024 yılında tamamlanacak. Projenin geri kalanında 2 etap daha var. Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy hatları. İhaleler tamamlandı, sözleşme süreci devam ediyor." dedi. Kırbıyık, projenin tamamlanması sonrası Edirne-İstanbul arası yolculuğun kısalacağına vurgu yaptı.

Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren güzergahı

Hızlı Tren Hattı Sirkeci’den başlayıp, Halkalı, Kabakça, Çerkezköy, Büyükkarıştıran, Misinli, Lüleburgaz, Babaeski, Havsa güzergahından Kapıkule’ye varacak. Tekirdağ ve Kırklareli’ne birer kol ayrılacak.

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