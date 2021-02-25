Çeyiz listesi: Bir gelinin çeyizinde mutlaka olması gerekenler

Çeyiz listesi hazırlamak, başta gelin adayları olmak üzere hem kız hem erkek tarafı için başlangıç noktasıdır. Düğün töreni, ülkemizde yapılan bir geleneksel ritüel olarak bilinir.

Düğün yapılmadan önce evlenecek olan gelin ve damadın üzerine düşen sorumluluklar vardır. Bu sorumluluklardan en önemlisi hem gelini hem damadı ilgilendiren çeyiz alışverişidir.

Çeyiz listesi özellikle gelin adayları tarafından özenle hazırlanır. Bu liste yıllar öncesinden daha damat belli değilken hazırlanmaya başlar.

Çeyiz Listesi için Hazırlanması Gereken Eşya Grupları

Gelin ve damadın aileleri yeni evin eşyalarını paylaşımını yapmalılardır. Herkesin alım gücü aynı olmasa da bir ev için alınması gereken ihtiyaçlar vardır.

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Bir gelinin çeyizinde olması gereken olmazsa olmaz eşyalar vardır. Gelin çeyizi için alınması gereken eşyalar çok çeşitlilik gösterir.

İşte, bilinmesi gerekenler ve tüm detaylarıyla çeyiz listesi:

1- Yatak Odası Takımı

Çeyiz listesi içinde olmazsa olmazlardan biri yatak odası takımıdır. Bu eşya Türk kültüründe genellikle kız tarafına ait olmasıyla bilinir.

Kız tarafının gelin çeyizi için alması gereken en önemli eşya yatak odası takımıdır. Gelinler çeşitli yatak odası takımları arasından kendilerine en uygun olan evlilik yatak odası setlerini seçebilirler.

Yatak odası çeyiz takımında çeyiz listesi için not edilmesi gereken ürünler şunlardır:

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Gardırop,

Yatak,

Makyaj masası,

Avize,

Şifonyer,

Keson.

Yatak odası takımları mobilyacılardan çeyiz seti olarak alınabilirken aynı zamanda parka olarak da alınabilir.

2. Yatak Odası Tekstil Ürünleri

Çeyiz listesi için yatak odası takımı ne kadar önemli ise yatak odasında kullanılacak olan tekstil eşyaları da o kadar önemlidir. Bu yatak odası takımları için kullanılan tekstil ürünleri sektörü çok çeşitlilik gösterir.

Gelin çeyiz listesinde bulunan yatak odası tekstil ürünleri şunlardır:

Çeyiz yatak örtüsü,

Perde,

Nevresim takımları,

Yorgan,

Yastıklar,

Alez,

Battaniye.

Gelin çeyizi için yatak odası tekstil ürünü seçilirken ürünlerin ana malzemesine ve ürünlerin kalitesine çok dikkat edilmelidir.

3. Küçük Ev Aletleri

Bir gelin evlenirken çeyiz listesi hazırlığında en fazla ürün ve bütçeyi mutfak eşyalarına ayırır. Gelin çeyizi listesinde bulunan elektrikli küçük ev aletleri mutfaklarda kullanılan önemli parçaları barındırır.

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Küçük ev aletlerinin içerisinde şu ürünler bulunur:

Mutfak robotu,

Çay makinesi,

Blender seti,

Tost makinesi,

Katı meyve sıkacağı,

Su ısıtıcı,

Elektrikli kahve makinesi.

Bu elektrikli küçük ev aletleri her bütçeye uygun olarak bulunabilir.

Gelin çeyizi için bir set halinde alınabildiği gibi aynı zamanda parka parka ayrı olarak da alınabilir.

4. Beyaz Eşyalar ve Televizyon

Yeni evlenen çift ev kurmaya hazırlanırken gelinin oluşturacağı çeyiz listesi içinde oturma odası için televizyon ve bütün beyaz eşyalar bulunur.

Gelin çeyizi içerisinde yer alması gereken beyaz eşyalar şöyle:

Buzdolabı,

Ocak,

Fırın,

Davlumbaz,

Televizyon,

Çamaşır makinesi,

Bulaşık makinesi.

Bu beyaz eşya sektörü kişilerin isteklerine göre fiyat farklılıkları içerir.

Gelinler ankastre ürünler tercih ederse daha pahalı beyaz eşya almış olabilirler. Televizyon da aynı şekilde kişilerin aradığı özelliklere göre değişkenlik gösterir. Televizyonun ekran boyutu ve çözünürlük özellikleri fiyat farkı oluşturur.

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4. Banyo Tekstil Ürünleri

Bir gelinin çeyiz listesi hazırlığında banyo eşyaları bulunmasa da banyoda kullanılacak tekstil ürünlerinin hepsi bulunur.

Gelin çeyizi için alınacak banyo tekstil ürünleri arasında şunlar bulunur:

Gelin ve damat için bornoz takımı,

Lifler,

Keseler,

En az 6 adet el havlusu,

7 adet yüz havlusu,

2 adet ayak havlusudur.

Çeyizde alınan banyo aksesuarları ise şöyle:

Banyo çöp kovası,

Sabunluk,

Fırçalık

Kirli çamaşır sepeti.

Banyo aksesuarı eşyaları mağazalardan set olarak da satın alınabilir.

5. Sofra Ürünleri

Çeyiz için yapılan listenin en kalabalık eşya grubu sofra ürünleridir. Gelin çeyizi için sofra ürünleri şunlardır:

12 kişilik misafir yemek takımı,

12 veya 24 kişilik çatal ve bıçak seti,

Kahvaltı takımı,

Günlük yemek takımı,

Çay fincanı takımı,

Baharat seti,

Bıçak seti,

Misafir masa örtüsü,

Su bardağı,

Kahve fincan takımı,

Meşrubat bardağı takımı,

Pasta tabağı seti,

Tuzluk ve karabiberlik,

Amerikan servisi,

Runner,

Saklama kapları,

Çerez kaseleri,

Ekmek sepeti,

Kumaş peçeteler,

Şekerlik ve süzgeç,

Yağdanlık,

Limonluk.

6. Pişirme Ürünleri

Gelin çeyizinde mutfak ürünleri en çok harcama yapılan alanlardır. Gelin çeyizinde bulunan pişirme ürünleri ise şunlardır:

Çelik tencere seti,

Granit tencere seti,

Düdüklü tencere,

Döküm tava seti,

Sahan seti,

Borcam,

Çaydanlık,

Kek kalıbı,

Güveç kalıbı.

Pişirme ürünleri çok çeşitlilik gösteren bir sektördür. Bu aşamada gelinlerin tercihine göre pişirme ürünleri eşyaları alınmalıdır.

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Çeyiz listesi içeriğimizin sonuna geldik. Listede bu da mutlaka olmalı dediğiniz bir ürün varsa lütfen yorum kısmından bizlere iletiniz.

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