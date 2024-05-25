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Cezası bulunuyor! Eski tip ehliyet kullananlar dikkat! Ehliyet yenileme son tarih ne zaman sona eriyor?

"Ehliyet yenileme son tarih ne zaman sona eriyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 31 Aralık 2024'te sona erecek. Yetkililer, ehliyet değişimlerinin yıl sonuna bırakılmaması konusunda uyarıda bulunuyor. Peki, ehliyet yenileme bu sene son mu, ne zaman bitiyor?

16:29 - 25/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Ehliyet yenileme son gün ne zaman?
Ehliyet yenileme son gün ne zaman?

Sürücü belgeleri değiştiriyor. Yeni belgelerin alındığı süreçte eski belgelerin geçerlilik süresinde sona gelindi. 31 Aralık 2024 tarihine kadar yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini yitirecek. İşte ehliyet yenileme takvimi...

Başvuru noktaları

Vatandaşlar, ehliyet yenileme işlemi için Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak ve gerekli evrakları teslim ederek başvurularını tamamlayabilecek.

Başvuruyu yıl sonuna bırakmayın çağrısı

Yetkililer, yeni tip sürücü belgesi almak isteyenlerin başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşanabilecek mağduriyetleri göz önünde bulundurması ve başvurularını yılın son aylarına bırakmamaları çağrısı yaptı.

Ehliyet yenileme ücreti

Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyet ile değiştireceklerin ödeyecekleri ücret: 13+2 TL

Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenlerin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret: 990 + 230 TL

Toplam: 1.220 TL

1 Ocak 2016 tarihinden sonra yeni tip ehliyet almamış kişiler; ehliyet yenileme, kayıp, zayi, çalıntı durumlarında 15 TL yenileme ücreti ödeyecek.

1 Ocak 2016 tarihinden sonra ehliyetler yenilendi

Yeni tip ehliyetler 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren dağıtılmaya başlandı. Bu tarihten sonra ehliyet alanların ehliyeti yeni tip ehliyettir.

Yeni tip ehliyet alanlar daha sonra ehliyet yenileme, kayıp, zayi ve çalıntı durumlarında 1.220 TL Harç+Değerli Kağıt ve Vakıf Payını ödeyecekler.

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