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CHP Kadıköy’de TKP adayı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun karşısına o ismi aday çıkaracak

CHP, bugün yapacağı PM toplantısı ile yine çok sayıda adayını açıklayacak. Kadıköy’ün de yer alacağı İstanbul’da çok sayıda belediye başkan adayı açıklancak. CHP’nin Kadıköy’de TKP adayı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun karşısına kimi aday çıkaracağı merak konusu. İşte CHP'nin açıklanacağı Kadıköy adayı.

10:24 - 26/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
CHP Kadıköy belediye başkan adayı kim?
CHP Kadıköy belediye başkan adayı kim?

CHP Parti Meclisi, Genel BaşkanÖzgür Özel başkanlığında bugün toplandı. Parti kurmayları bu hafta aralarında Kadıköy’ünü de olduğu İstanbul ilçe belediye başkan adalarını açıklayacak. Türkiye Komünist Partisi (TKP) Tunceli Belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun İstanbul’da CHP seçmeninin çoğunlukta olduğu Kadıköy’de kimi aday göstereceği merak konusu. AK Parti Kadıkö’de Veli Arslan'ı aday göstermişti. Peki CHP’nin Kadıköy belediye başkan adayı kim?

CHP KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM, BELLİ OLDU MU?

CHP’nin kalesi olarak görülen Kadıköy’de aday gösterilecek isim belli oldu. Edinilen bilgiye göre; CHP'nin Kadıköy'de Ekrem İmamoğlu'na da yakınlığıyla bilinen İBB CHP Grup Sözcüsü ve Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi Mesut Kösedağı'nı aday göstermesi bekleniyor.

MESUT KÖSEDAĞ KİMDİR?

Mesut Kösedağı, 1984 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Kösedağı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetiminden mezun olmuştur. 2018 yılında Marmara Üniversitesinde Küresel Şehirler ve İstanbul Araştırmaları bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır.

Siyasete 2000 yılında CHP Kadıköy gençlik kolunda başlamış, bu süreçte çeşitli görevler üstlenmiştir. 2014-2019 döneminde Kadıköy ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği görevinde bulunmuştur. Halen Kadıköy ilçesinden İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

#CHP
#Kadıköy
#Mesut Kösedağ
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