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CHP ne kadar oy aldı, kaç milletvekili çıkardı?

2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde oy kullanımının sona ermesiyle birlikte ‘CHP ne kadar oy aldı’ sorusu Türkiye genelinde merak edilerek araştırılıyor. YSK anbean seçim sonuçlarını yayınlarken seçim sonuçları güncel olarak Yeni Şafak internet sitesinde yer alıyor. İl il 2023 seçim sonuçları, CHP oy oranlarına ve milletvekili listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

20:36 . 14/05/2023 Sunday
Yeni Şafak
14 Mayıs 2023 CHP ne kadar oy aldı?

14 Mayıs 2023 CHP ne kadar oy aldı?

ve CHP oy oranları YSK tarafından açıklandı. Oy kullanma işlemlerinin saat 17.00’de sona ermesiyle birlikte il il Cumhurbaşkanlığı
sonuçları yayınlanıyor. 14 Mayıs 2023 Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu, 28. Dönem genel seçim sonuçları, seçime katılan ittifakların ve partilerin oy oranları anbean haberimizde. İşte CHP’nin oy oranları.

CHP NE KADAR OY ALDI? KAÇ MİLLET VEKİLİ ÇIKARDI?


24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE CHP NE KADAR OY ALDI?

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİMİNDE CHP NE KADAR OY ALDI?

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

2018 GENEL SEÇİMLERİNDE YURTİÇİ VE YURTDIŞI SEÇMEN SAYISI KAÇTI?

2018 Genel Seçimlerinde yurt içi seçmen sayısı 56.322.632, yurt dışı seçmen sayısı ise 3.044.837'dir. Toplam 59.367.469 seçmen bulunmaktaydı. 51.197.959 seçmen tarafından oy kullanıldı.

24 HAZİRAN 2018 YURTDIŞI SEÇİM SONUÇLARI

24 Haziran seçimlerinde 6 aday cumhurbaşkanlığı için yarıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışı oyların yüzde 59,4’ü alarak önemli bir avantaj sağladı. Muharrem İnce ise yüzde 25,8’de kaldı. Selahattin Demirtaş yurt dışı oyların yüzde 11,1’i alırken Meral Akşener yüzde 3 oy alabildi. Temel Karamollaoğlu yüzde 0,6’da, Doğu Perinçek ise yüzde 0,2’de kaldı.


MİLLET İTTİFAKI CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM?

Millet İttifakı, daha önce anlaştıkları üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.

MİLLET İTTİFAKI’NDA HANGİ PARTİLER VAR?

Millet İttifakı'nı oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ve Demokrat Parti'nin seçim ittifakına ilişkin protokolü ise 22 Mart'ta YSK'ya teslim edildi.

2018’DE HANGİ PARTİNİN KAÇ MİLLETVEKİLİ VARDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1



#CHP
#Kılıçdaroğlu
#Cumhurbaşkanı Seçimi
#28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi
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2023 Seçim sonuçları belli oluyor! Kim ne kadar oy aldı?