2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde beklenen gün geldi çattı. 64 milyondan fazla seçmen bugün vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandığa gitti. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın aday olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayların yanında partilerinde ne kadar oy aldığı araştırılan konular arasında. 2018 Türkiye genel seçimlerinde 4.993.479 oy alan İYİ Parti’nin 2023 seçim sonuçları sonrası ne kadar oy aldığı merak ediliyor. Peki İYİ Parti ne kadar oy aldı? İşte detaylar.