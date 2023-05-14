2023 İYİ Parti oy oranları ve Millet ittifakı seçim sonuçları oy kullanma işlemlerinin saat 17.00’de sona ermesiyle birlikte YSK tarafından il il yayınlandı. Saat 21.00 itibariyle yayınların serbest bırakılmasının ardından Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları merak edilen konular arasında yerini aldı.

İYİ PARTİ NE KADAR OY ALDI, KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

2018 TÜRKİYE GENEL SEÇİMLERİNDE İYİ PARTİ NE KADAR OY ALDI?

İYİ Parti 2018 Türkiye genel seçimlerinde 4.993.479 oy aldı. Böylece İYİ Parti TBMM'de 43 sandalye sahibi oldu.

2018 TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE MERAL AKŞENER KAÇ OY ALDI?

59.367.469 seçmenin oy kullandığı 2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde Meral Akşener 3.649.030 oy aldı.

2018 GENEL SEÇİMLERİNDE YURTİÇİ VE YURTDIŞI SEÇMEN SAYISI KAÇTI?

2018 Genel Seçimlerinde yurt içi seçmen sayısı 56.322.632, yurt dışı seçmen sayısı ise 3.044.837'dir. Toplam 59.367.469 seçmen bulunmaktaydı. 51.197.959 seçmen tarafından oy kullanıldı.

24 HAZİRAN 2018 YURTDIŞI SEÇİM SONUÇLARI

24 Haziran seçimlerinde 6 aday cumhurbaşkanlığı için yarıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışı oyların yüzde 59,4’ü alarak önemli bir avantaj sağladı. Muharrem İnce ise yüzde 25,8’de kaldı. Selahattin Demirtaş yurt dışı oyların yüzde 11,1’i alırken Meral Akşener yüzde 3 oy alabildi. Temel Karamollaoğlu yüzde 0,6’da, Doğu Perinçek ise yüzde 0,2’de kaldı.

MİLLET İTTİFAKI CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM?

Millet İttifakı, daha önce anlaştıkları üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.

MİLLET İTTİFAKI’NDA HANGİ PARTİLER VAR?

Millet İttifakı'nı oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ve Demokrat Parti'nin seçim ittifakına ilişkin protokolü ise 22 Mart'ta YSK'ya teslim edildi.

2018’DE HANGİ PARTİNİN KAÇ MİLLETVEKİLİ VARDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1







