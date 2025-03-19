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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere büyük müjde: 1 milyar dolar hibe, 10 bin yeni istihdam

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere büyük müjde: 1 milyar dolar hibe, 10 bin yeni istihdam

21:0219/03/2025, Çarşamba
G: 19/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çiftçilere hibe ve 10 bin istihdam müjdesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çiftçilere hibe ve 10 bin istihdam müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda çiftçilerle iftar programında konuştu. Erdoğan, 2025 yılı Kırsal Kalkınma Desteği projesi kapsamında, kırsala yaklaşık 25 milyar liralık yatırım ve 10 bin kişiye istihdam müjdesini duyurdu. Ayrıca 5 yıl boyunca tarımın çeşitli alanlarında kullanılmak üzere 1 milyar dolar yeni kaynağın çiftçilere hibe olarak verileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarım destekleriyle ilgili müjdelerini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda çiftçilerle gerçekleştirdiği iftar programı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Çiftçi desteklerine değinen Erdoğan, tarımsal faaliyetler için 1 milyar dolar yeni kaynağın çiftçilere hibe olarak verileceğini açıkladı.


ERDOĞAN'DAN KIRSAL KALKINMA MÜJDESİ: 10 BİN KİŞİYE İSTİHDAM


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;


"Tarım bitti' iftirası atılan Türkiye, bugün tarımsal hasılada Avrupa'da lider, dünyada ise 8. sıradadır.


Sağlıklı ve güvenilir gıda denetimleri yanında fahiş fiyatla mücadelemiz de hız kesmeden sürüyor.


Vatandaşın helal lokmasına göz dikenlerin heveslerini Allah'ın izniyle kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz.


2025 yılında bütçeden ve uluslararası kurum-kuruluşlardan kredi ve eş finansman desteğiyle 18,5 milyar liralık kırsal kalkınma desteği vereceğiz.


2025 KIRSAL KALKINMA DESTEĞİ


(2025 yılı Kırsal Kalkınma Desteği) Kırsala yaklaşık 25 milyar liralık yatırım ve 10 bin kişiye istihdam sağlamış olacağız.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu seneden itibaren 5 yıl boyunca tarımın çeşitli alanlarında kullanılmak üzere 1 milyar dolar yeni kaynağın çiftçilere hibe olarak verileceğini bildirdi.

#2025 Kırsal Kalkınma Desteği
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Tarımsal kalkınma
#Çiftçi istihdamı
#Çiftçilere hibe

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