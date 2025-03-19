Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarım destekleriyle ilgili müjdelerini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda çiftçilerle gerçekleştirdiği iftar programı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Çiftçi desteklerine değinen Erdoğan, tarımsal faaliyetler için 1 milyar dolar yeni kaynağın çiftçilere hibe olarak verileceğini açıkladı.





ERDOĞAN'DAN KIRSAL KALKINMA MÜJDESİ: 10 BİN KİŞİYE İSTİHDAM





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;





"Tarım bitti' iftirası atılan Türkiye, bugün tarımsal hasılada Avrupa'da lider, dünyada ise 8. sıradadır.





Sağlıklı ve güvenilir gıda denetimleri yanında fahiş fiyatla mücadelemiz de hız kesmeden sürüyor.





Vatandaşın helal lokmasına göz dikenlerin heveslerini Allah'ın izniyle kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz.





2025 yılında bütçeden ve uluslararası kurum-kuruluşlardan kredi ve eş finansman desteğiyle 18,5 milyar liralık kırsal kalkınma desteği vereceğiz.





2025 KIRSAL KALKINMA DESTEĞİ





(2025 yılı Kırsal Kalkınma Desteği) Kırsala yaklaşık 25 milyar liralık yatırım ve 10 bin kişiye istihdam sağlamış olacağız.



