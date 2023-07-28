ÖSYM’nin 17-18 Haziran’da 3 oturum şeklinde düzenlediği YKS sınav sonuçları bugün açıkladı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte aldığı puanla nereye, hangi üniversitelere ve bölümlere yerleşebileceğini merak eden öğrenciler tercih zamanına kadar şimdiden araştırmalarda bulunuyor. YKS tercih işlemleri ise 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Binlerce öğrenci doğru tercih yapabilmek için hangi bölümlerin en düşük ve en yüksek kaç puanla alım yaptığını tartışıyor. Peki, YKS 200,210,220,230,240,250,260 ve 270 puanla nereye girebilirim? İşte AYT, TYT, YDT puanlarına göre tercih edilebilecek üniversiteler ve bölümler.