Çocuk Gelişimi eşit ağırlık mı sözel mi?
Çocuk gelişimi taban tavan puanları, kontenjan ve başarı sıralaması bilgileri YKS tercihlerinin başlamasıyla birlikte araştırılan bölümler arasında yer aldı. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci 27 Temmuz Perşembe günü başladı. 8 Ağustos’a kadar sürecek olan YKS tercihleri bölümlerin taban puanları ve başarı sıralaması araştırmaları sürüyor. Peki, Çocuk Gelişimi eşit ağırlık mı sözel mi? İşte detaylar.
ÇOCUK GELİŞİMİ EŞİT AĞIRLIK MI SÖZEL Mİ?
ÇOCUK GELİŞİMİ TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMASI VE AÇILAN KONTENJANLAR
Sıralama üniversite adı, açılan kontenjan sayısı, taban puan ve başarı sırası şeklinde ilerlemektedir.
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) 70/72 356,91 155.628
Ankara Üniversitesi (Devlet) 55/57 349,17 178.915
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)9/9 347,86 183.195
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)4/4 346,27 188.400
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) 60/62 342,94 199.750
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu)9/9 337,75 218.554
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) 70/72 337,62 219.002
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (Burslu)9/9 336,61 222.762
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (Ankara)70/72 335,59 226.700
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) 70/72 335,04 228.947
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu)4/4 333,21 236.281
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) 50/52 332,87 237.686
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu)12/12 332,44 239.555
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) 70/72 332,42 239.663
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu)6/6 332,41 239.709
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) 70/72 330,96 245.658
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) 40/41 330,12 249.194
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)3/3 330,03 249.539
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)6/6 329,97 249.797
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)12/12 329,04 253.720
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) 80/82 328,84 254.536
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) 50/52 328,72 255.080
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (Burslu)8/8 327,54 260.148
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) 60/62 327,01 262.468
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)6/6 326,42 265.236
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu)6/6 324,99 271.769
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) 70/72 324,56 273.740
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) (İÖ)60/62 323,11 280.384
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) 65/67 323,01 280.832
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)9/9 322,13 285.075
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu)8/8 321,83 286.445
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)4/4 321,31 288.939
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)10/10 319,82 296.399
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) 70/72 319,5 297.968
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) (Burslu)4/4 317,6 307.480
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) 60/62 317,42 308.431
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) 70/72 316,98 310.621
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) 50/52 316,58 312.588
Karabük Üniversitesi (Devlet) 80/82 316,49 313.060
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)7/7 315,51 318.212
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) 60/62 314,61 322.978
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) 50/52 314,32 324.642
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) 80/82 313,27 330.131
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) 50/52 312,34 335.188
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) (İÖ)60/62 308,17 358.916
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (%50 İndirimli)28/28 292,48 462.040
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)51/51 284,04 528.096
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli)25/25 274,74 609.730
İstanbul Üniversitesi (Devlet) (Açıköğretim)1500/1538 270,55 649.609
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli)51/51 268,72 667.955
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)34/34 266,92 686.186
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli)68/68 261,63 742.186
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) (Açıköğretim)1600/1640 261,62 742.299
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)68/68 260,99 749.388
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) (%50 İndirimli)21/21 258,81 773.660
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc) (Burslu)5/5 257,84 784.569
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (Ücretli)23/23 257,4 789.555
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (Burslu)10/10 257,15 792.452
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)54/54 254,14 827.452
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)34/34 251,37 860.673
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)21/21 250,67 869.360
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)30/30 250,46 872.000
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)25/25 250,42 872.452
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)17/17 243,44 960.693
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli)34/34 242,95 967.080
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli)34/34 240,83 995.147
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)38/38 232,56 1.108.553
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (%50 İndirimli)42/42 232,02 1.116.178
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli)22/22 231,12 1.129.022
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (%50 İndirimli)15/15 226,6 1.193.307
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc) (%50 İndirimli)25/17 187,31 1.683.219