|
Özgün

Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2023

YKS sonuçlarının 18 Temmuz’da açıklanmasının ardından milyonlarca aday YKS tercih işlemlerine başladı. 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında sürecek olan YKS tercihleri kapsamında Çocuk gelişimi bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları bu bölümü okumak isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. ‘’Çocuk gelişimi eşit ağırlık mı sözel mi?’’ sorusu ise yine merak edilenler arasında yer alıyor. İşte 2023 Çocuk gelişimi bölümü taban puanları ve başarı sıralaması.

10:36 . 28/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Çocuk Gelişimi eşit ağırlık mı sözel mi?

Çocuk Gelişimi eşit ağırlık mı sözel mi?

Çocuk gelişimi taban tavan puanları, kontenjan ve başarı sıralaması bilgileri YKS tercihlerinin başlamasıyla birlikte araştırılan bölümler arasında yer aldı. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci 27 Temmuz Perşembe günü başladı. 8 Ağustos’a kadar sürecek olan YKS tercihleri bölümlerin taban puanları ve başarı sıralaması araştırmaları sürüyor. Peki, Çocuk Gelişimi eşit ağırlık mı sözel mi? İşte detaylar.

ÇOCUK GELİŞİMİ EŞİT AĞIRLIK MI SÖZEL Mİ?

Çocuk Gelişimi bölümü, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini anlamaya yönelik eğitim ve araştırma yapmayı amaçlayan bir akademik programdır. Bu bölümde öğrencilere çocukların farklı yaş gruplarındaki gelişim özellikleri, ihtiyaçları ve davranışları hakkında bilgi verilir. Çocuk Gelişimi,
eşit ağırlık bölümlerinden biridir.

ÇOCUK GELİŞİMİ TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMASI VE AÇILAN KONTENJANLAR

Sıralama üniversite adı, açılan kontenjan sayısı, taban puan ve başarı sırası şeklinde ilerlemektedir.

Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) 70/72 356,91 155.628

Ankara Üniversitesi (Devlet) 55/57 349,17 178.915

İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)9/9 347,86 183.195

İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)4/4 346,27 188.400

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) 60/62 342,94 199.750

Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu)9/9 337,75 218.554

Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) 70/72 337,62 219.002

Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (Burslu)9/9 336,61 222.762

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (Ankara)70/72 335,59 226.700

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) 70/72 335,04 228.947

Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu)4/4 333,21 236.281

Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) 50/52 332,87 237.686

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu)12/12 332,44 239.555

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) 70/72 332,42 239.663

İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu)6/6 332,41 239.709

Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) 70/72 330,96 245.658

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) 40/41 330,12 249.194

İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)3/3 330,03 249.539

İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)6/6 329,97 249.797

İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)12/12 329,04 253.720

İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) 80/82 328,84 254.536

Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) 50/52 328,72 255.080

Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (Burslu)8/8 327,54 260.148

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) 60/62 327,01 262.468

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)6/6 326,42 265.236

Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu)6/6 324,99 271.769

Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) 70/72 324,56 273.740

Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) (İÖ)60/62 323,11 280.384

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) 65/67 323,01 280.832

İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)9/9 322,13 285.075

İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu)8/8 321,83 286.445

İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)4/4 321,31 288.939

İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)10/10 319,82 296.399

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) 70/72 319,5 297.968

Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) (Burslu)4/4 317,6 307.480

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) 60/62 317,42 308.431

Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) 70/72 316,98 310.621

Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) 50/52 316,58 312.588

Karabük Üniversitesi (Devlet) 80/82 316,49 313.060

İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)7/7 315,51 318.212

Kırklareli Üniversitesi (Devlet) 60/62 314,61 322.978

Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) 50/52 314,32 324.642

Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) 80/82 313,27 330.131

Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) 50/52 312,34 335.188

Kırklareli Üniversitesi (Devlet) (İÖ)60/62 308,17 358.916

Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (%50 İndirimli)28/28 292,48 462.040

İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)51/51 284,04 528.096

Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli)25/25 274,74 609.730

İstanbul Üniversitesi (Devlet) (Açıköğretim)1500/1538 270,55 649.609

Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli)51/51 268,72 667.955

İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)34/34 266,92 686.186

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli)68/68 261,63 742.186

Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) (Açıköğretim)1600/1640 261,62 742.299

İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)68/68 260,99 749.388

Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) (%50 İndirimli)21/21 258,81 773.660

Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc) (Burslu)5/5 257,84 784.569

Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (Ücretli)23/23 257,4 789.555

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (Burslu)10/10 257,15 792.452

İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)54/54 254,14 827.452

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)34/34 251,37 860.673

İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)21/21 250,67 869.360

İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)30/30 250,46 872.000

İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)25/25 250,42 872.452

İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)17/17 243,44 960.693

İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli)34/34 242,95 967.080

Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli)34/34 240,83 995.147

İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)38/38 232,56 1.108.553

Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (%50 İndirimli)42/42 232,02 1.116.178

İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli)22/22 231,12 1.129.022

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (%50 İndirimli)15/15 226,6 1.193.307

Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc) (%50 İndirimli)25/17 187,31 1.683.219


Ankara Üniversitesi (AÜ) 2023 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar
Ankara Üniversitesi (AÜ) 2023 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar

Ankara Üniversitesi taban puanları, dün ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarının ardından binlerce öğrencinin araştırdığı konular arasında yer aldı. 17 Haziran-18 Haziran tarihlerinde 3 oturum şeklinde düzenlenen YKS sonuçları büyük bir heyecan ve merakla bekleniyordu. YKS sonuçları dün açıklandı ve aldığı puanla hangi bölüme hangi üniversiteye yerleşebileceğini araştıran adaylar 27 Temmuz-8 Ağustos’da yapılacak tercihlere odaklandı. AÜ başarı sıralaması ve kontenjanlar hakkında bilgi almak isteyen öğrenciler arama motorlarına ‘Ankara Üniversitesi taban puanları açıklandı mı?’ sorusunu yöneltiyor. İşte Ankara Üniversitesi taban puanları 2023, AÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması.


#ÖSYM
#YKS
#yks tercih kılavuzu
#Çocuk Gelişimi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Altın fiyatları son durum: Altın düştü mü çıktı mı? Analistler yorumladı