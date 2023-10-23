Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Rams Başakşehir’i konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla ligdeki galibiyet hasreti devam eden Samsunspor puanını 2’ye, Başakşehir ise 8’e yükseltti.