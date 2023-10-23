Çorum 2-3 Eyüpspor maç özeti
Eyüpspor, Ahlatcı Çorum FK deplasmanından galibiyetle döndü
Eyüpspor, maçın ilk 20 dakikasında bulduğu gollerle 3-0 öne geçerken Ahlatçı Çorum FK, 42. dakikada Ferhat Yazgan farkı ikiye indirdi.
Karşılaşmanın ilk devresi Eyüpspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci yarının büyük bir bölümü bu skorla geçildi. Maçın uzatma dakikalarında ise ev sahibi ekipte Michael Ologo skoru belirleyen golü kaydetti.
Çorum ve Eyüpspor puan durumu
Bu sonuçla ligdeki 9 maçında 8 galibiyet elde eden Eyüpspor, 24 puanla liderliğini sürdürdü. Ahlatçı Çorum FK ise 13 puanda kaldı.