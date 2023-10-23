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Eyüpspor, deplasmanda Ahlatcı Çorum FK'yi 3-2 yendi

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Ahlatcı Çorum FK'yi 3-2 yendi. Goller, 9’ Ahmet Kutucu, 17’ Caner Erkin, 20’ Ampem, 42’ Ferhat Yazgan, 90+4’ Ologo’dan geldi. Bu sonuçla ligdeki 9 maçında 8 galibiyet elde eden Eyüpspor, 24 puanla liderliğini sürdürdü. Ahlatçı Çorum FK ise 13 puanda kaldı.

10:35 . 23/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Çorum 2-3 Eyüpspor maç özeti

Çorum 2-3 Eyüpspor maç özeti

'de Eyüpspor, Çorum FK deplasmanında 3 golle kazandı. Eyüpspor'un gollerini Ahmet Kutucu, Caner Erkin ve Prince Ampem kaydetti.

Eyüpspor, Ahlatcı Çorum FK deplasmanından galibiyetle döndü

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında
, Ahlatcı Çorum FK deplasmanından galibiyetle döndü.

Eyüpspor, maçın ilk 20 dakikasında bulduğu gollerle 3-0 öne geçerken Ahlatçı Çorum FK, 42. dakikada Ferhat Yazgan farkı ikiye indirdi.

Karşılaşmanın ilk devresi Eyüpspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci yarının büyük bir bölümü bu skorla geçildi. Maçın uzatma dakikalarında ise ev sahibi ekipte Michael Ologo skoru belirleyen golü kaydetti.

Çorum ve Eyüpspor puan durumu

Bu sonuçla ligdeki 9 maçında 8 galibiyet elde eden Eyüpspor, 24 puanla liderliğini sürdürdü. Ahlatçı Çorum FK ise 13 puanda kaldı.

Ahlatcı Çorum-Eyüpspor canlı skor

Çorum 2-3 Eyüpspor maç özeti

1. Lig puan durumu


#Çorum
#Eyüpspor
#Trendyol 1. Lig
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