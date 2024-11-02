Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Çorum'un posta kodu kaçtır? Çorum il, İlçe ve mahallelerinin posta kodları

Çorum'un posta kodu kaçtır? Çorum il, İlçe ve mahallelerinin posta kodları

15:362/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Çorum posta kodu
Çorum posta kodu

Türkiye'nin farklı şehirlerinde olduğu gibi Çorum'da da posta kodu bulunmaktadır. 14 ilçeye sahip olan Çorum tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekiyor. Bu yazımızda, Çorum çeşitli ilçeleri ve mahalleleri için geçerli olan posta kodlarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin işlerini kolaylaştıracak bu bilgiler, doğru adresleme açısından büyük önem taşıyor. Çorum'un posta kodu kaçtır? Çorum il, İlçe ve mahallelerinin posta kodları haberimizde.

Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 14 ilçeye sahip Çorum'da da her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Çorum'un ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Çorum ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.

Çorum'un posta kodu kaçtır?

Çorum'un posta kodu 19000'dir.

Çorum il, İlçe ve mahallelerinin posta kodları

Çorum'da bulunan 14 ilçenin posta kodu aşağıda belirtildiği gibidir:

Çorum Alaca İlçesi posta kodu: 19600

Çorum Bayat posta kodu: 19800

Çorum Boğazkale posta kodu: 19310

Çorum Çorum Merkez posta kodu: 19000

Çorum Dodurga posta kodu: 19060

Çorum İskilip posta kodu: 19400

Çorum Kargı posta kodu: 19900

Çorum Laçin posta kodu: 19020

Çorum Mecitözü posta kodu: 19700

Çorum Oğuzlar (Karaören) posta kodu: 19070

Çorum Ortaköy posta kodu: 19050

Çorum Osmancık posta kodu: 19500

Çorum Sungurlu posta kodu: 19300

Çorum Uğurludağ posta kodu: 19410

Posta Kodu Nedir?

Posta kodu rakamları evrak ya da kargo gönderimi yapmak için gerekli olan bilgilerin başında gelir. Alıcı adresi kadar alıcının bulunduğu il ve ilçenin posta kodu da bilinmelidir. Alıcının ikamet ettiği adrese ilişkin posta kodu bilgisi eklenirse teslimatın ulaşması daha hızlı ve kolay olur. Gönderilecek postanın ya da teslim alınacak kargonun alıcı kısmındaki bilgilerde posta koduna yer vermek oldukça önemlidir.

Posta Kodu Sorgulama Nasıl Yapılır?

Şehrin plaka kodu, dağıtım birimi ve grubu ile belirlenen posta kodu rakamları, posta dağıtım şirketlerinde gönderinizin daha kolay sınıflandırılmasını sağlar. Yukarıda yer alan posta kodu sorgulama sayfası üzerinden il, ilçe ve mahalle değişkenlerine göre belirlenen posta kodu numaralarını sorgulamak mümkün. Posta, kargo, fatura gönderiminde oldukça önemli olan bu rakamları PTT posta kodu sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz.



#çorum
#posta kodları
#çorum posta kodları

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sosyal yardımlara artış müjdesi GELDİ! Tutarlar Ocak ayında sil baştan değişecek! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...