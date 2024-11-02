Türkiye'nin farklı şehirlerinde olduğu gibi Çorum'da da posta kodu bulunmaktadır. 14 ilçeye sahip olan Çorum tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekiyor. Bu yazımızda, Çorum çeşitli ilçeleri ve mahalleleri için geçerli olan posta kodlarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin işlerini kolaylaştıracak bu bilgiler, doğru adresleme açısından büyük önem taşıyor. Çorum'un posta kodu kaçtır? Çorum il, İlçe ve mahallelerinin posta kodları haberimizde.
Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 14 ilçeye sahip Çorum'da da her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Çorum'un ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Çorum ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.
Çorum'un posta kodu kaçtır?
Çorum'un posta kodu 19000'dir.
Çorum il, İlçe ve mahallelerinin posta kodları
Çorum'da bulunan 14 ilçenin posta kodu aşağıda belirtildiği gibidir:
Çorum Alaca İlçesi posta kodu: 19600
Çorum Bayat posta kodu: 19800
Çorum Boğazkale posta kodu: 19310
Çorum Çorum Merkez posta kodu: 19000
Çorum Dodurga posta kodu: 19060
Çorum İskilip posta kodu: 19400
Çorum Kargı posta kodu: 19900
Çorum Laçin posta kodu: 19020
Çorum Mecitözü posta kodu: 19700
Çorum Oğuzlar (Karaören) posta kodu: 19070
Çorum Ortaköy posta kodu: 19050
Çorum Osmancık posta kodu: 19500
Çorum Sungurlu posta kodu: 19300
Çorum Uğurludağ posta kodu: 19410
Posta Kodu Nedir?
Posta kodu rakamları evrak ya da kargo gönderimi yapmak için gerekli olan bilgilerin başında gelir. Alıcı adresi kadar alıcının bulunduğu il ve ilçenin posta kodu da bilinmelidir. Alıcının ikamet ettiği adrese ilişkin posta kodu bilgisi eklenirse teslimatın ulaşması daha hızlı ve kolay olur. Gönderilecek postanın ya da teslim alınacak kargonun alıcı kısmındaki bilgilerde posta koduna yer vermek oldukça önemlidir.
Posta Kodu Sorgulama Nasıl Yapılır?
Şehrin plaka kodu, dağıtım birimi ve grubu ile belirlenen posta kodu rakamları, posta dağıtım şirketlerinde gönderinizin daha kolay sınıflandırılmasını sağlar. Yukarıda yer alan posta kodu sorgulama sayfası üzerinden il, ilçe ve mahalle değişkenlerine göre belirlenen posta kodu numaralarını sorgulamak mümkün. Posta, kargo, fatura gönderiminde oldukça önemli olan bu rakamları PTT posta kodu sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz.