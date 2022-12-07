Özgün Cristiano Ronaldo Al-Nassr ile anlaştı mı? Ronaldodan beklenen açıklama geldi
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Cristiano Ronaldo Al-Nassr ile anlaştı mı? Ronaldo'dan beklenen açıklama geldi

Son dakika transfer haberi: Dünya gündeminde Cristiano Ronaldo'nun transferine ilişkin çok sıcak gelişmeler yaşanıyor... İspanya'dan Marca, Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr ile anlaşma sağladığını ve 2.5 yıl için 500 milyon Euro kazanacağını iddia etmişti. "Cristiano Ronaldo Al- Nassr ile anlaştı mı, transfer oldu mu? Ronaldo hangi takıma transfer olacak?" soruları merak edirken Ronaldo'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Ronaldo, Portekiz-İsviçre maçının ardından transfere dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte Cristiano Ronaldo'nun Al- Nassr anlaşmasına ilişkin son dakika açıklaması...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cristiano Ronaldodan son dakika açıklama: Hangi takıma transfer olacak, Al- Nassra transfer oldu mu, anlaştı mı?
Cristiano Ronaldo

Portekizli profesyonel oyuncu Cristiano Ronaldo'nun transfer haberleri dünya gündeminde konuşulmaya devam ediyor. 2022 Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan devam ederken Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr ile anlaşması gündeme düşmüştü. Portekiz'de Ronaldo, İsviçre maçının ardından herkesin merak ettiği transfer haberlerine ilişkin resmi ağızdan açıklamalarda bulundu.

CRISTIANO RONALDO'NUN AL-NASSR'A TRANSFER OLDU MU?

Geçtiğimiz günlerde İspanya'dan Marca, Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr ile anlaştığını okuyucularına duyurmuştu. Haberde Portekizli yıldız oyuncunun 2,5 yıllık sözleşme için toplam 500 milyon euro kazanacağı belirtilmişti.

Ronaldo'nun 1 Ocak itibariyle 2.5 yıllığına Al-Nassr forması giymesi beklendiği iddia edilmişti.

AFP VE MORGAN İDDİALARI YALANLADI

Dünyaca ünlü haber ajansı AFP, Al-Nassr kulübüne yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Cristiano Ronaldo ve Al-Nassr arasında bir görüşme gerçekleştiğini fakat anlaşmanın tamamlanmadığını ifade etti.

Ayrıca Ronaldo ile sansasyonel röportaj yapan gazeteci Piers Morgan, efsane ismin Al-Nassr ile anlaştığı yönündeki iddiaları kişisel sosyal medya hesabından yalanladı.

RONALDO, AL-NASSR HAKKINDA KONUŞTU

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo

İsviçre galibiyetinin ardından maç değerlendirmesine çıkmayan Cristiano Ronaldo, astronomik Al Nassr teklifiyle ilgili ilk kez konuştu.

Hafta başında İspanyol gazetesi Marca'nın ortaya attığı Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübüyle 500 milyon euroya anlaşmaya vardığı haberleri geniş yankı uyandırmıştı. Basın mensupları, İsviçre maçı sonrası Cristiano Ronaldo'ya iddiaların doğru olup olmadığını sordu

Cristiano Ronaldo ise çok kısa ve net yaptığı açıklamada, "Hayır, bu doğru değil" sözlerini kullanarak haberleri reddetmiş oldu.

RONALDO HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?

Serbest oyuncu konumunda bulunan Cristiano Ronaldo'nun Ocak ayında hangi takıma gideceği belirsizliğini koruyor.

CRISTIANO RONALDO KİMDİR?

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (Portekizce telaffuz: [kɾiʃ'tjɐnu ʁuˈnaɫdu]; d. 5 Şubat 1985; Funchal, Madeira), Premier League ekiplerinden Manchester United için forvet olarak oynayan ve Portekiz millî takımının kaptanlığını yapan Portekizli profesyonel bir futbolcudur.

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