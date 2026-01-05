Hedef teknoloji üreten bir Türkiye

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 2025 yılının hem Türkiye hem de Turkcell açısından teknoloji yolculuğunda tarihi bir dönem olduğunu söyledi. Türkiye’nin, üretimden finansa, sağlıktan eğitime kadar her alanda dijitalleşmenin sunduğu fırsatlarla büyüdüğüne işaret eden Koç, “Biz de Turkcell olarak bu dönüşümde öncü bir rol üstleniyoruz. Ülkemizin potansiyeline, gençlerine ve girişimcilik ekosistemine duyduğumuz inançla ‘Teknoloji üreten Türkiye’ hedefine kararlılıkla yürüyoruz” dedi.

TÜRKİYE İÇİN TARİHİ BİR EŞİK: 5G

Bağlantı teknolojilerinin bu vizyonun temel taşı olduğunu ifade eden Koç, 16 Ekim’deki 5G yetkilendirme ihalesinin Türkiye’nin dijital dönüşümünde önemli bir eşik olduğunu söyledi. 5G’nin ulaşımdan eğitime, akıllı şehirlerden sağlığa kadar her sektörde köklü bir dönüşümü tetikleyeceğini vurgulayan Koç, şöyle dedi: “Artık yeni bir çağın eşiğindeyiz. İhalede 160 MHz frekans alarak Türkiye’nin en geniş 5G frekans bantına sahip operatörü olduk. Lider kimliğimizi perçinledik. İlk sinyalin verileceği 1 Nisan’dan itibaren geniş kapsama sağlayan 700 MHz ve yüksek hız sunan 3.5 GHz bantlarıyla, Türkiye’nin dört bir yanında Turkcell gücünde bir 5G deneyimi yaşatacağız.”

5G’DE DE STANDARTLARI BİZ BELİRLEYECEĞİZ

Dr. Ali Taha Koç, 5G hazırlıklarına uzun yıllardır devam ettiklerini, baz istasyonlarının fiberleşme oranını önemli ölçüde artırdıklarını ve Türkiye’nin en geniş kapsama alanı ile en yüksek mobil hızlarına ulaştıklarını belirtti. Turkcell’in 5G’de küresel standartları belirleyen uluslararası platformlarda aktif rol üstlendiğini de ifade eden Genel Müdür Koç, şöyle devam etti: “2022’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı liderliğinde 5G teknolojisini ilk kez İstanbul Havalimanı’nda kullandık. O günden bu yana da çok sayıda gerçek saha uygulamasını başarıyla hayata geçirdik. Farklı platformlarda ve senaryolarda gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar, 5G’ye ne denli hazır olduğumuzu ortaya koydu. 5G’de de standartları biz belirleyeceğiz.”

TÜRKIYE DIJITAL BIR KÖPRÜ KURACAK