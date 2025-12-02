Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Diğer
Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü için başvurular başladı

Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü için başvurular başladı

13:062/12/2025, Salı
G: 2/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Dünyadan ve Türkiye’den seçkin bilim insanlarının yer aldığı Seçici Kurul’un değerlendirmesiyle sahibini bulacak ödül için başvurular, 31 Ocak 2026 tarihine kadar alınacak.
Dünyadan ve Türkiye’den seçkin bilim insanlarının yer aldığı Seçici Kurul’un değerlendirmesiyle sahibini bulacak ödül için başvurular, 31 Ocak 2026 tarihine kadar alınacak.

Sabri Ülker Vakfı’nın beslenme, gıda araştırmaları ve toplum sağlığı konularında bilim dünyasında yankı uyandıran projeleri ve genç bilim insanlarını ödüllendirdiği “Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü” için başvuru süreci başladı. İnsanlığa hizmet için bilime destek olma sorumluluğunu taşıyan Sabri Ülker Vakfı’nın ödülü, bilime ve bilimsel gelişmelere katkı sunan genç bilim insanlarını 10’uncu yılında ödüllendirmeye hazırlanıyor. Dünyadan ve Türkiye’den önde gelen bilim insanlarından oluşan Seçici Kurul’un değerlendirmesiyle sahibini bulacak olacak ödüle başvurular 31 Ocak 2026’ya kadar https://scienceaward.sabriulkerfoundation.org/ adresinden alınacak.

Sabri Ülker Vakfı’nın, beslenme, gıda araştırmaları ve toplum sağlığı alanlarında yenilikçi bilimsel araştırmaları teşvik eden Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü’ne yönelik 2026 başvuruları açıldı. Bu sene kuruluşunun 15., ödülün 10. yıl dönümünde birikimini uluslararası vizyonla güçlendirmenin heyecanını yaşayan Sabri Ülker Vakfı, “geleceğin bilim lideri”ni keşfetme vurgusuyla ödülün kapsamı ve etki alanını da global ölçekte genişletti.


Ödülün değerlendirme süreci, ulusal ve uluslararası arenada referans kabul edilen bilim insanlarının yer aldığı güçlü bir seçici kurul tarafından yürütülecek. Dünyadan ve Türkiye’den önde gelen bilim insanlarından oluşan Seçici Kurul’da yer alan isimler hakkında detaylı bilgi almak için https://scienceaward.sabriulkerfoundation.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.


Başvuru koşulları

Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü, beslenme, gıda araştırmaları ve toplum sağlığı alanlarında doğrudan toplumsal fayda yaratma potansiyeli taşıyan yenilikçi çalışmaları desteklemeyi amaçlıyor.

Başvuru koşulları ve başvuru detayları için 31 Ocak 2026’ya kadar https://scienceaward.sabriulkerfoundation.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.


Ayrıntılı Bilgi İçin:

Lorbi Tanıtım ve Halkla İlişkiler

Nurcan Arda / 0 216 343 45 46 / nurcan.arda@lorbi.com



#Sabri Ülker
#Geleceğin Bilim Lideri Ödülü
#başvuru
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da bugün hangi ilçelerde kesintiler yaşanacak? İşte 2 Aralık 2025 İSKİ su kesintisi listesi