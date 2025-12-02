Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü için başvurular başladı

Sabri Ülker Vakfı’nın, beslenme, gıda araştırmaları ve toplum sağlığı alanlarında yenilikçi bilimsel araştırmaları teşvik eden Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü’ne yönelik 2026 başvuruları açıldı. Bu sene kuruluşunun 15., ödülün 10. yıl dönümünde birikimini uluslararası vizyonla güçlendirmenin heyecanını yaşayan Sabri Ülker Vakfı, “geleceğin bilim lideri”ni keşfetme vurgusuyla ödülün kapsamı ve etki alanını da global ölçekte genişletti.





Ödülün değerlendirme süreci, ulusal ve uluslararası arenada referans kabul edilen bilim insanlarının yer aldığı güçlü bir seçici kurul tarafından yürütülecek. Dünyadan ve Türkiye’den önde gelen bilim insanlarından oluşan Seçici Kurul’da yer alan isimler hakkında detaylı bilgi almak için https://scienceaward.sabriulkerfoundation.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.





Başvuru koşulları

Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü, beslenme, gıda araştırmaları ve toplum sağlığı alanlarında doğrudan toplumsal fayda yaratma potansiyeli taşıyan yenilikçi çalışmaları desteklemeyi amaçlıyor.

Başvuru koşulları ve başvuru detayları için 31 Ocak 2026’ya kadar https://scienceaward.sabriulkerfoundation.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.





